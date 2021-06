Familj från Småland räddar mjölkgård i Orrviken: ”Alla bitar föll på plats”

Bostadsmarknaden i Jämtland är glödhet. ÖP tittar närmare på den ökade efterfrågan.

Gården erbjuder en storslagen utsikt över gröna, böljande hagar, Storsjöns glittrande vatten och Åreskutans vitklädda fjälltopp.

– Jag sade åt den tidigare ägaren att här räcker det med en liten kopp kaffe till frukost. Sedan håller utsikten mig mätt resten av dagen, säger Ulf Svensson och häller en mjölkskvätt i kaffet.

Mjölken i den blå porslinskannan kommer direkt från ladugården.

Sedan första maj i år bor Ulf, frun Nadja och barnen Clara, 20, Melker, 9, och Majken, 7, på en bondgård i Orrviken.

– Alla bitar föll på plats, säger Ulf.

För tre år sedan föddes idén att sälja skogsgården i Älmhult och flytta norrut. Ulf steg upp klockan fem på morgnarna för att hinna i tid till arbetet som skogsmaskinsförare. Jobbuppdragen låg 3–8 mil bort.

Barnen Melker och Majken åkte buss en timme för att komma till skolan och de klev på bussen redan klockan 06.30.

Nadja tog hand om familjens 50 kor för köttproduktion.

– Men jag drömde om att ha en mjölkgård, säger hon.

År 2019 besökte paret första gången en gård som var till salu i Jämtland. Efter det hann de med ännu ett gårdsbesök i Jämtland innan de i november i fjol besökte mjölkgården i Orrviken.

– Jag slogs av att utsikten var alldeles fantastisk, säger Ulf.

På grund av ett coronautbrott kunde Ulf och Nadja endast besöka ladugården. När det gällde bostadshuset fick de nöja sig med bilder.

Förutsättningen för att flytten skulle kunna förverkligas var att familjen lyckades sälja gården i Älmhult med skogen, korna och alla jordbruksmaskiner.

Nu lyckades det och affären gick i stöp.

Nadja påpekar att Orrviksflytten är genomförbar tack vare att banken tror att paret får lönsamhet i mjölkgården.

– Utan lån hade det här inte varit möjligt, säger hon.

Att köpa en mjölkgård är en livsinvestering.

På Lantbrukarnas riksförbund vill verksamhetsutvecklare Mona Thorsson se förbättrade finansieringsmöjligheter för de som är beredda att bli mjölkproducenter. Framför allt efterlyser hon lösningar för ett successivt övertagande för att möjliggöra att fler yngre satsar på lantbruk.

– Det behövs banker som förstår branschen. Att köpa en mjölkgård är en livsinvestering, säger hon.

Under de senaste 12 månaderna har mäklare Mikael Sillerström sett ett ökat intresse för jämtländska gårdar. Ett aktuellt exempel är en gård på 25 hektar i Kälarne. Under första dagen som gården annonserades ut på bostadssajten Hemnet kom det in 40 intresseanmälningar från spekulanter i hela landet.

– Förut skulle gården ha varit svårsåld. Nu gör coronaeffekten att intresset är enormt, säger han.

Enligt Mikael Sillerström är det ändå de några hektar stora gårdarna som intresset är allra störst för. Där det finns möjlighet att ha ett potatisland, en sommargris, en hästhage eller några får.

I stället för ett generationsskifte inom familjen går allt fler gårdar i dag ut till försäljning på den öppna marknaden. Följden är att nyblivna gårdsägare i sin tur arrenderar ut marken till större bönder.

Under coronaåret har fler intressenter resulterat i högre slutpris. Mikael Sillerström räknar med att den högre prisnivån ligger kvar även efter pandemin.

– Det är en så tydlig trend att den yngre generationen prioriterar livet framom jobbet.

Första maj anlände familjen Svenssons flyttlass till Orrviken. Starten var stressig för att hinna lära sig ladugårdsjobbet innan det var dags för vårbruket.

– Vi kör på högsta växeln, säger Ulf.

– Under vintern blir tempot lugnare, säger Nadja.

Gården omfattar 107 hektar. Då är även skogsmarken inräknad. När den arrenderade marken adderas brukas totalt 160 hektar åkermark.

Förutom de kor som redan fanns i ladugården har paret kompletterat med kor från Halland, Vallentuna och Rättvik. Efter att korna kalvat i sommar är beräkningen att det kommer att finnas totalt 65 kor och kalvar.

Den här morgonen föddes första kalven.

– Det kändes lite högtidligt, säger Ulf.

Så fort eftermiddagskaffet är uppdrucket ska den nykalvade kvigan mjölkas för allra första gången.

– Vi måste vara lugna och försiktiga, så att kvigan vänjer sig med mjölkroboten på ett bra sätt, säger Ulf.

En orsak till att familjen valde att flytta 100 mil norrut är att de hade tröttnat på slask och vill ha köldgrader. Dottern Majken måttar några ynka centimeter mellan fingrarna för att visa hur lite snö det fanns i Älmhult.

– Det regnade i stället för att snöa, säger hon.

Inte nog med att Majkens föräldrar saknade snö och kyla, så upplevde de värmeböljorna som påfrestande, eftersom en del av jordbruksarbetet utfördes i temperaturer på över 30 grader.

Ulf och Nadja anser att förutsättningarna för jordbruk är bättre i Orrviken än i Älmhult. Den frodiga marken i Storsjöbygden lämpar sig väl för både odling och grönbete.

– Dessutom är åkrarna mindre i Älmhult. När åkrarna är utspridda på många olika ställen blir körsträckorna längre, säger Ulf.

Hans uppfattning är att även Norrlandsstödet underlättar verksamheten.

Arbetsmängden är större för mjölkkor än dikor. I gengäld räknar paret Svensson med en större lönsamhet. Målet är att både Nadja och Ulf ska kunna få sin försörjning på gården.

– Det finns förutsättningar för att det ska gå och på sikt kanske vi bygger ut ladugården. Men först måste vi få snurr på det vi har i dag, säger Ulf.

Så räcker det då med en liten kopp kaffe till frukost?

– Nej, jobbet är så pass tungt att jag behöver en rejäl frukost, fastän utsikten är fantastisk, säger Ulf.