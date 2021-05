Familjeföretaget om ett tufft år: ”Jag har varit oerhört rädd för att det livsverk jag byggt upp i 37 år ska braka samman”

Ett minst sagt annorlunda år. Det konstaterar Greger Eriksson som grundade Åre bageri och både äger och driver familjeföretaget ihop med sin fru Lena sedan snart 37 år tillbaka.

Lokalerna på Årevägen 55 är 1 000 kvadratmeter, hälften av ytan är kök, bageri, yta för glasstillverkning och konditori och resten utgörs av restaurang. Vanligtvis finns det plats för 140 sittande gäster. Nu har antalet begränsats till cirka 70.

– Det har varit ett jobbigt år. Ekonomiskt sett har det varit väldigt tufft. Alla besparingar sedan starten 1984 är borta, berättar Greger.

Coronakrisen har resulterat i finansiella förluster, men också personaltapp. Åre bageri tvingades både permittera och säga upp personal när krisen var ett faktum i fjol. Fem personer fick gå och resten korttidspermitterades med hjälp av omställningsstöd.

En tuff vårvinter, med ett 90-procentigt bortfall av gäster under påsken, följdes av en sommar där bageriet hade öppet färre dagar än vanligt. Detta på grund av en pressad affärsmässig situation med ett lägre antal turister än ett normalår. Visserligen var juli månad bra, men de norska turisterna lyste med sin frånvaro.

Men en stor investering på en kvarts miljon kronor visade sig delvis bli bageriets räddning. Precis innan pandemin slog till hade Greger nämligen lagt en order på en pizzaugn från italienska Neapel.

– Vi lärde oss baka klassisk napolitansk pizza som gräddas i den 450-gradiga ugnen. I och med det kunde vi tillhandahålla pizza för take away. Den aktiviteten tog en väldig fart och vi började även erbjuda hela vår meny som take away. På så vis fick vi fler ben att stå på.

Trots kreativa åtgärder och minskade utgifter gick Åre bageri vid bokslutet i fjol höst back med en miljon kronor. Dessutom tappade verksamheten 6 miljoner kronor i omsättning.

– Fruktansvärt. Det har blivit många sömnlösa nätter. Jag har varit oerhört rädd för att det livsverk jag byggt upp i 37 år ska braka samman, säger Greger som vill poängtera att folk i byn har varit väldigt lojala.

– Vi har ett enormt stöd från ortsborna och gäster. Det är tack vare dem som vi överlevt.

Greger har mycket att önska från staten och banken gällande utlovad stöttning i samband med pandemin.

– Jag trodde nog att vi skulle få mer hjälp, men det lönar sig bevisligen inte att vara småföretagare. Stöden gynnar industrin och de större bolagen, men inte oss, konstaterar han och fortsätter:

– Det här behöver man se över, vi i den här branschen har blivit väldigt hårt utsatta.

I fem månader har Greger till exempel väntat på ett av de korttidspermitteringsstöd han ansökt om. Det handlar om cirka 300 000 kronor.

– De pengarna har vi inte fått ännu. Jag vet att vi kommer få dem, men inte när.

Inga säsongsarbetare rekryterades i höstas inför vintersäsongen eftersom man inte visste hur det skulle bli med skidanläggningarna.

Att Skistar och andra anläggningar i området meddelade att de skulle dra igång i slutet på december var en stor lättnad. Och hittills har 2021 varit relativt lönsamt för företaget.

– Januari till april har varit bra månader. Folk har inte kommit stötvis, som det brukar vara, utan flödet har varit jämnare. Vi har näsan ovan vattenytan nu och ser framför oss en positiv sommarsäsong.

– Vi hoppas på en bra sommar och går mot ett bokslut i augusti där vi räknar med ett positivt resultat.

Greger uppger att motgångar och en tuff tid även har berikats med insikter och lärdomar.

– En positiv grej i är att vi har sugit tag i konstandssidan och kapat utgifter som varit onödiga – allt från räntekostnader och försäkringar till mindre saker, säger han och fortsätter:

– Man har lärt sig mycket under den här tiden, att vara flexibel och att göra förändringar med kort varsel. Vi har även insett vikten av att ha flera ben att stå på. Vår take away och catering som vi byggt upp under pandemin är något vi kommer hålla fast vid även framöver. Det är viktigt att fortsätta tänka nytt, inte fastna i gamla hjulspår. Nu hoppas vi på att norrmännen får komma hit och äta pizza hos oss snart.

