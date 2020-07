Fängelsestraff för våldtäkt av sovande man

Händelsen ägde rum 21 juni i Bergs kommun. Personerna umgicks vid tillfället i en bostad med en tredje man. När målsägande somnade i en säng kom den dömde mannen in i rummet och våldtog den sovande mannen analt.

Den tredje mannen, som blev huvudvittnet under rättegången, kom under våldtäkten in i rummet. Mannen, ska av olika skäl, ha filmat händelsen och insåg dagen efter att målsägande sov. Detta berättade han för målsägande, som då valde att anmäla händelsen till polisen.

Nu har mannen dömts till två års fängelse av Östersunds tingsrätt.