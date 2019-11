Fängelset som försvann – historien bakom de uteblivna häktesplatserna i Östersund

Det var under våren 2009 som polisen gjorde sig redo att som första ”blåljusmyndighet” flytta in på Trygghetens hus i Fyrvalla. Dåvarande länspolischef Stephen Jerand visade stolt upp hur det skulle se ut på den nya arbetsplatsen. Han visade var alla enheter skulle sitta, men även de 16 arrestplatserna i bottenvåningen. Här skulle Kriminalvården också få hyra in sig, temporärt, i väntan på de 30 häktesplatserna som skulle finnas i det planerade nya fängelset.

Men än i dag hyr Kriminalvården in sig i arresten på Fyrvalla.

Fängelset som storslaget utlovats 2004 av den dåvarande regeringen, som kompensation för den nedlagda garnisonen, skulle förläggas till Verksmon, Torvalla, och ha plats för 220 intagna.

En sex meter hög mur skulle omgärda byggnaden, de intagna skulle få egna rum och maten skulle lagas av egenanställda kockar i ett kök på anstalten.

Men bygget blev alltså aldrig av. År 2006 upptäckte ÖP:s reportrar Henry Svensson och Anita Brorsson att det aldrig gjorts någon upphandling av vem som skulle bygga och äga anstalten. Kriminalvårdens dåvarande fastighetschef hade bara lovat ett privat företag att få göra det, trots att kostnaden för bygget skulle hamna i miljardklassen.

Nyheten gjorde att Nämnden för offentlig upphandling (vars uppgifter numera ingår i Konkurrensverket) fick upp ögonen för fallet. De slog fast att Kriminalvården agerat helt fel och det hela slutade med att en av landets största korruptionshärvor någonsin rullades upp. Den ansvarige fastighetschefen hamnade till sist i fängelse för mutbrott.

När turerna avslöjades så stoppades även fängelsebygget i Östersund. Det är svårt att slå fast om det var just denna härva som också var orsaken till att projektet aldrig återupptogs, men man räknar med att dryga 250 miljoner kronor gick upp i rök. Så mycket hade nämligen hunnit plöjas in i Verksmoanstalten och ett annat planerat bygge i Haparanda.

Något fängelse blev det i alla fall inte, och därmed heller inga häktesplatser. Det skulle dröja ända till 2014, och flera påtryckningar från lokalt håll, innan Kriminalvården beslutade om en så kallad detaljerad förstudie om ett nytt häkte i staden.

Till slut kom även ett besked att gå vidare med planerna och i augusti förra året sattes så spaden äntligen i marken för det nya bygget. Därmed ser följetongen ut att få sitt slut i april nästa år, när allting ska vara klart.