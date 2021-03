Favorittippade Tusse höll hela vägen – vann Mellofinalen överlägset

Startfältet i årets final av Melodifestivalen var minst sagt meriterat. Av de tolv bidragen var inte mindre än fyra som stod på scenen på lördagskvällen tidigare vinnare: The Mamas (2020), Eric Saade (2011), Charlotte Perelli (2008) och Arvingarna (1993). Men ingen av dessa artistgiganter var den experterna hade förhandstippat skulle stå som vinnare. Det var istället 19-årige debutanten Tusse Chiza från Tällberg i Dalarna.

Och när finalen avgjordes sent på lördagskvällen stod det klart att experternas känsla stämt: Från startplats sju tog Tusse Chiza hem segern. Efter att de åtta representanterna i den internationella juryn hade lagt sina röster skiljde det tio poäng mellan Tusse och tvåan Eric Saade.

Tittarnas röster, som utgjorde hälften av den totala poängen, skulle avgöra finalen. Och tittarna var övertygade om att 19-årige Tusse Chiza, som vann svenska Idol 2019, är den som bäst representerar Sverige i Eurovision song contest i Rotterdam senare i vår. Tusse Chiza vann till slut helt överlägset.

Så slutade Melodifestivalen 2021

Tusse: "Voices" (175 poäng)

Eric Saade: "Every minute" (118 poäng)

The Mamas: "In the middle" (106 poäng)

Dotter: "Little tot" (105 poäng)

Clara Klingenström: "Behöver inte dig i dag" (91 poäng)

Klara Hammarström: "Beat of broken hearts" (79 poäng)

Danny Saucedo: "Dandi dansa" (74 poäng)

Charlotte Perrelli: "Still young" (60 poäng)

Arvingarna: "Tänker inte alls gå hem" (44 poäng)

Alvaro Estrella: "Baila baila" (26 poäng)

Anton Ewald: "New religion" (25 poäng)

Paul Rey: "The missing piece" (25 poäng)