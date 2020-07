Fem patienter vårdas för covid-19 på Östersunds sjukhus – nu presenteras regionens senaste statistik

Totalt har 17 785 människor testat sig för covid-19 i länet och det är 1144 människor är verifierat smittade i länet, vilket är en ökning med sex personer sedan gårdagens presenterade siffror.

Läs även: Ytterligare en covidsmittad patient vårdas på Östersunds sjukhus

Sedan första covidpatienten lades in har 132 skrivits ut från sjukhuset fram till 30 juli. Det är fortsatt 18 människor som har avlidit på sjukhus med covid-19 sedan virusets utbrott.

Regionen meddelar att det finns en hög kapacitet för provtagning vid regionens bussar. Just nu testas cirka 500 personer per vecka, men det finns kapacitet för cirka 2000. Bokning till bussarna sker via 11 77.