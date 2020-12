Festen på Hofvallen höll på att urarta – Leeds och George Graham hotade med att bryta matchen: ”Han skrek: din lilla skit”

Chai minns matchen som i går, trots att det är 23 år sedan.

– Den matchen är höjdpunkten i min karriär, alla kategorier, säger han om hur detta hopplockade lag av lokala länsspelare lyckades hålla 0–0 i halvtid mot storstjärnorna från England.

Även om det rann iväg till 0–4 vid full tid svarade Kayankarn och övriga spelare för en sensationellt bra insats. Inte minst mot bakgrund av att Leeds dagarna innan hade spöat både Steinkjer och Östersunds FK med 6–0.

Du var exceptionellt bra i matchen – är det så du minns det själv?

– Ja, det gick riktigt bra. Jag var laddad. Men egentligen var det inte nivån på motståndet som var avgörande för hur jag spelade. Jag gick in i närkamperna på samma sätt när vi seriespelade mot lag från Norrland eller Jämtland, säger Chai, som ändå medger att han just till denna match hade skruvat lite extra på adrenalinkranen.

– Haha! Jag hade ju Lee Sharpe på min kant och så Jimmy Floyd Hasselbaink lite mer centralt. Det blev en kick att få möta såna storstjärnor.

Kayankarn gjorde ett sånt intryck att han retade upp både spelare och ledare i Leeds. En av närkamperna var så stentuff att Lee Sharpe åkte i backen.

Då blev det nästan fullt krig på engelsmännen. Sharpe tände till och managern George Graham störtade in på banan och skrek.

– Jag tror att Graham blev sur på mig. Han trodde kanske att det skulle bli en lugn match, lite semesterfotboll. Jag kommer ihåg så väl ihåg det. Han stod alldeles på sidan där det hände och rusade in på planen. Han skrek: ”din lille skit”, säger Chai.

Stämningen blev så hätsk att Leedsmanagern hotade med att avbryta matchen om inte Pressens lag lugnade ned sig. Domaren Ulf Sundsten fick gå emellan och försöka lugna ned känslorna.

Din lagkompis Magnus Fahlander tyckte att du var fantastisk och att du gjorde ditt livs match – håller du med?

– Ja, det kan jag säga. Jag är ju bara 1,70 lång och behövde kompensera det med att ta för mig i närkamperna. Lee Sharpe är ju inte så stor, men han var ändå mycket större än mig. Men när man är mitt inne i en match tänker man inte om man spelar hårt eller inte. Man går bara in i situationerna.

Sedan bytte du i halvtid – eller hur?

– Ja, jag kommer ihåg att du och Rolle (Olsen, som var ansvariga för Pressens lag) nämnde något om att plocka ut mig i förtid med tanke på att det var så hett efter mina närkamper. Men det var nog bra att jag fick byta i halvtid. Jag var riktigt trött.

Även om Chai inte var så jätteimponerad av Lee Sharpe fick han sig sin första tankeställare av hur det är att möta riktiga proffs.

– Det som gjorde störst intryck var tempot. Då fattade jag vad fotboll på högre nivå går ut på. Det var en fart i spelet som jag aldrig hade varit med om.

Efter en match brukar det mesta vara glömt, men inte den här gången. Chai Kayankarn berättar om den bankett som Leeds och Pressens lag var med om på kvällen.

– Vi började på Gamla Teatern och gick sedan ned till Marité. Då pratade jag med några Leedsspelare, Jimmy Floyd Hasselbaink och Lucas Radebe. De hade verkligen observerat vilka vi var och kallade mig ”the crazy one”. De tyckte att jag var galen, berättar Chai.

En annan av Pressens spelare var Tony Gustavsson. Just det. Samme Gustavsson som numera är en världskändis efter framgångsrika tränaruppdrag för bland annat USA:s damlandslag. Inom kort tar han över Australiens damlandslag.

Gustavsson, som då spelade division 4-fotboll i Ytterhogdal, lyfter fram Leedsmatchen som en särklassig händelse.

– Jag har fantastiska minnen från den där dagen. Det är faktiskt en av mina höjdpunkter i karriären. Jag spelade division 4 i Ytterhogdal och för mig var det stort att bara bli uttagen. Jag kom ihåg när du ringde och berättade det. Just då var jag på språkresa i Skottland, men jag kände direkt, så där djupt inne i mig, att jag var tvungen att resa hem och vara med, berättar Tony som direkt bokade en flygbiljett till Östersund.

Du rankar alltså fortfarande Leedsmatchen så högt?

– Ja, det var ”once in a lifetime”. Ett engelskt storlag i Östersund och jag fick chansen att mäta mig med de bästa. För oss i laget kändes det som en Champions League-final. Det var väl därför vi gick ”all in” och verkligen gjorde vårt yttersta.

Just det – det blev ganska heta dueller?

– Haha! Verkligen. Jag kommer ihåg en sekvens när jag gick hårt in på Jimmy Floyd Hasselbaink. Ni hade bild på det, när någon lyfter bort mig från situationen. Det som också var roligt var det som Leeds sa efteråt, att vår match var den bästa på hela lägret.

Tony Gustavsson blev snabbt en profil i matchen, inte minst genom sina spektakulära voltinkast, som nådde ända in i straffområdet.

– Haha! Ja, det var dessutom gott om utrymme att göra dem på Hofvallen, berättar Tony.

Leedsyttern Lee Sharpe höll på att tappa hakan när han såg Gustavssons akrobatnummer.

– Såg ni? Vilken kille, utbrast engelsmannen mot den egna lagledarbänken.

Tony berättar om bakgrunden till idén att använda gymnastens smidighet i fotbollsspelet.

– Jag såg en fotbollsmatch där en spelare gjorde inkast med volt. Jag var kanske 15 år då och ville testa själv. Jag höll på en del med gymnastik när jag var yngre eftersom min mamma var gymnastiklärare så jag tränade upp mig en hel sommar. Sedan använde jag det på matcherna, säger Tony och tillägger:

– Jag måste också berömma Roland (Olsen) och dig för hur bra ni arrangerade allt. Det var mycket bra ordnat, säger Gustavsson och syftar på att även undertecknad var med som ansvarig för Pressens lag.

Matchen mellan Pressens lag och Leeds var en snackis både innan och efter. Leeds var ett av Englands bästa lag, med stjärnor som Harry Kewell, Lee Bowyer, Lucas Radebe, Nigel Martyn (med 23 A-landskamper för England), Jimmy Floyd Hasselbaink (en stor målspruta även i Atletico Madrid, Chelsea och Hollands landslag) och Rod Wallace.

Händelsen nådde även Chai Kayankarns hemland Thailand, där den största dagstidningen skrev en artikel om honom.

– Det var så roligt, allt det som skedde då. Det här var också under en period då det gick riktigt bra för mig. Det pratades om att jag kunde bli aktuell för ÖFK så för mig var det jättestort.

Matchen mot Leeds ingick i ett träningsläger som det engelska storlaget hade i Östersund i juli 1997. Det var sju år efter det att Chai hade lämnat Thailand och bosatt sig i Östersund.

Hans talang för fotboll visade sig tidigt och redan 1991, efter ett år i Jämtland, blev han uttagen till J/H:s distriktslag och Elitlägret i Halmstad.

– Jag kunde knappt någon svenska, men jag förstod att det var ett stort läger och att man kunde bli uttagen till Sveriges pojklandslag.

Ulf Kvarnlöf var en av mittbackarna i Pressens lag och hans starka insats mot Jimmy Floyd Hasselbaink var en av matchens höjdpunkter.

– Jag kommer ihåg att de hade en jätteduktig mittback, Robert Molenaar, som var bra på huvudet. Han var riktigt svår att markera på hörnorna. De två första gångerna tryckte han till mig rejält. Sedan var jag tvungen att ge tillbaka, säger Kvarnlöf och skrattar.

Apropå Molenaar. Under tiden i Leeds fick han smeknamnet ”The Terminator” genom sin storlek och tuffa spelstil. Inte konstigt att Kvarnlöf fick känna på ”stålet” i närkamperna med den väldigt Leedsbacken.

Molenaar punkterade matchen i den 73:e minuten med sitt 2–0-mål. Efteråt berömde han Presslaget.

– I första halvlek var det oerhört hårt. De gav oss mycket stora problem, sa han till pressen.

Jimi Eiremo var inte uttagen till matchen och hade därför valt att åka till Önsjön och solbada.

– Då ringde telefonen. Per Viberg i K/D hade blivit sjuk och de ville ha in mig som ersättare, berättar Eiremo, som kastade sig in i bilen och dök upp till matchstart. Sedan fick han spela i andra halvlek.

Opes Magnus Fahlander var närmast att spräcka målnollan för Pressens lag. Hans frilägesskott efter tio minuter tog dock i stolpen.

I dag har han inte så många minnen kvar av matchen.

– Jag minns väldigt lite från min karriär. Jag är lite udda på det sättet. Jag har inte så bra koll och är inte så fotbollsintresserad. Men det hade varit kul att ha fått göra mål, framförallt eftersom det hade varit ledningsmålet. En sak som jag kommer ihåg från matchen är att det gjorde väldigt ont.

Hur menar du?

– Leeds var duktiga och det blev många långbollar mot mig. Jag hade oftast Molenaar i ryggen. Han körde en speciell grej. Precis innan jag hade fått bollen tog han ett steg fram och stämplade mig lite lätt på foten, berättar Fahlander.

Besöket av Leeds kan ha varit det sista som ett engelskt storlag har gjort i Jämtland.

– Nu är det ekonomin som styr var storklubbarna lägger sina läger. Det är oftast Asien och USA som gäller, där det finns stora pengar, förklarar Jimi Eiremo.

De flesta av spelarna i Pressens lag bor i dag kvar i Östersund. Chai Kayankarn har rotat sig i staden, även om han en kortare period pendlade hem till Thailand.

– När min bror Prinya dog tappade jag lite motivation och då var jag i Thailand en del. Det var där som jag fick den sjukdom som jag fortfarande lider av. Jag sitter faktiskt i rullstol sedan i fjol, berättar Chai, som råkade ut för ett plötsligt och helt oförklarligt stopp i immunförsvaret, i sömnen.

Det hela hände på natten, efter loppet.

– När jag vaknade var jag förlamad från bröstet och nedåt. Mitt immunförsvar hade slutat att jobba och sedan dess sitter jag i rullstol. Jag låg på sjukhus i ett och ett halvt år, varav det första året i Thailand, säger Chai som har drabbats av den ovanliga virussjukdomen NMO, vilken skadar nervcellerna.

Han är dock vid gott humör och tänker fortsätta att kämpa för att bli så bra han kan bli.

– Jag måste i alla fall säga att det är jätteroligt att ni skriver om den här matchen igen. För mig var hela händelsen jättestor, avslutar Chai Kayankarn.

Fakta/Besöket av Leeds United

Pressens lag-Leeds 0–4 (0–0)

Mål: 0–1 (58) Rod Wallace, 0–2 (73) Robert Molenaar, 0–3 (76) Harry Kewell, 0–4 (80) Harry Kewell.

Hörnor: 1–5.

Domare: Ulf Sundsten.

Publik: 1 749.

Pressens lag: Roger Olsson – Jonas Runesson, Fredrik Aliris, Ulf Kvarnlöf, Chai Kayankarn – Christer Nilsson, Torbjörn Höglund, Tony Gustavsson, Olof Källström – Magnus Fahlander, Magnus Hollsten.

Ersättare: Robert Danielsson, Erik Sjöberg, Daniel Sunding, Fredrik Orrell, Jimi Eiremo.

Östersunds FK-Leeds 0–6 (0–2)

0–1 (26) Andy Gray, 0–2 (45) Derek Lilley, 0–3 (64) Lee Sharpe, 0–4 (70) Jimmy Floyd Hasselbaink, 0–5 (84) Jimmy Floyd Hasselbaink, 0–6 (90) Jimmy Floyd Hasselbaink.

Hörnor: 4–4.

Domare: Niklas Mårlind.

Pujblik: 2 627.