Festivalextra: Upplev alla spelningar från ”Låt Live Leva” igen

Här kan du se alla spelningarna igen:

Festivalen arrangeras av artistagenturen Jubel, som har som avsikt att skapa “Sveriges största festival någonsin, online” och lyfta fram vikten av en levande, svensk musikscen. Via digitala plattformar har man haft över 160 000 unika tittare från olika delar av världen och samlat in pengar till artisterna genom donationer via Swish.

Här är lördagkvällens spelschema:

► Kape Yeel, 19.00

► Anaugh Conda, 19.50

► Rakel, 20.25

► Sam Florian, 21.10

► Per Persson & Nya Packet, 22.40

Notera att ovan tider är ungefärliga och kan komma att justeras.

EXKLUSIVT FÖR PRENUMERANTER: LIVE-TV 23.55: Junior Brielle gör unik konsertspelning – se den här

Vid 21.55 gör Junior Brielle en kortare spelning, för att sedan vid midnatt, 00.00, kliva på scenen igen och bjuda tittarna på en fullfjädrad konsert, direkt från Arctura i Östersund. Den spelningen visas på op.se, för alla prenumeranter – missa inte det.