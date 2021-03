Fina formkurvan som försvann – här är tunga siffrorna från ÖFK:s fjolår

ÖFK:s sensommar imponerade. Avslutningen var motsatsen. Sporten har analyserat siffrorna och formen för ÖFK under fjolåret, där vissa siffror oroar.

En statistik som är vanlig att använda för att analysera fotbollslagens offensiv och defensiv är begreppet ”expected goals” eller förväntade mål. Det är ett sätt att mäta hur pass kvalitativ en målchans är och sannolikheten för att det ska bli mål.

Det ger en indikation på hur mycket tid av spelet som laget lägger i de båda straffområdena.

ÖFK hade minst förväntade mål av samtliga 16 allsvenska lag under fjolåret. 0,94 gjorda mål per match. Bäst var svenska mästarna Malmö som hade 2,05 förväntade mål per match.

ÖFK hade flest antal förväntade insläppta mål per match, med 1,7 mål. Men trots det var det fem lag som släppte in fler mål än ÖFK i allsvenskan. Anledningen till det kan tillskrivas Aly Keita.

– Han är bäst när det gäller att rädda målchanser, sa analytikern Ola Lidmark Eriksson till Sporten under hösten 2020 när han studerade siffrorna.

Lagets form gick upp och ned under året. Med en tydlig dipp i avslutningen. Där dessutom en stor del av de totalt 46 insläppta målen tillkom.

På de sex avslutande matcherna i allsvenskan släppte laget in 20 mål, en anmärkningsvärd siffra jämfört med säsongen i övrigt.

En anledning till den svaga avslutningen lär vara att laget i praktiken säkrade kontraktet i och med segern mot Sirius inför de sex avslutande omgångarna, vilket var det stora målet för klubben efter att Amir Azrafshan tog över efter Ian Burchnall under sommaren.

Flest mål gjorde Blair Turgott och Nebiyou Perry stod för flest assist. Men laget hade minst avslut, samt gjorde minst mål framåt av samtliga lag i allsvenskan. Där finns det förbättringspotential.

Allsvenskan inleds för ÖFK:s del på bortaplan mot Kalmar FF, 12 april. Dessförinnan ska ÖFK möta Gif Sundsvall i ett försäsongsderby på hemmaplan, nu på söndag.