Fjällvandring slutade med räddningsinsats och helikopter – Jane Larsson: "Vi frös så att det kändes som att berget skakade"

Jane Larsson, Carina Bergman och Anu Silander har haft två händelserika dygn i Jämtlandsfjällen. De tre vännerna från Åland, som var ett sällskap på fyra från början, anlände med tåg till Enafors under tisdagen. Resrutten var noga planerad och rum på fjällstationerna var bokade. Målet var att under veckans gång vandra på lederna mellan Storulvån, Sylarna, Nedalshytta och Blåhammaren. Även fast området var nytt för några i sällskapet, har alla erfarenhet av just fjällvandring.

– Jag har fjällvandrat i 22 år, säger Jane Larsson.

Det hela började med ett försenat tåg som bidrog till att den första vandringen mot Sylarna påbörjades fem timmar senare än planerat. Men det var ingenting som stoppade sällskapet. Carina Bergman Och Anu Silander kom fram till fjällstationen vid middagstid, då sällskapet hade delat upp sig eftersom de gick i olika tempon. Men när deras två vänner inte kom fram började de bli oroliga.

– Klockan blev nio och då kände vi att något var fel eftersom det började bli mörkt och de hade inte kommit fram. Vid halv tio ringde vi 112, säger Anu Silander.

Jane Larsson hade under tiden haft svårt att ta sig hela vägen till stationen då hennes vandringssällskap hade blivit sjuk under vandringens gång. Hon kunde genom att bära väninnans ryggsäck på magen och sin egen på ryggen komma en bit på vägen, men när de kom till vindskyddet två kilometer från fjällstationen, tog det stopp.

I vindskyddet ringde Jane Larsson efter hjälp och tidig på morgonen kom en helikopter som hjälpte den insjuknade väninnan till Storulvåns fjällstation, där hon senare själv kunde uppsöka vårdcentral i Åre.

Men Jane Larsson fortsatte till Sylarna, och de oroliga vännerna som trots kontakt med polisen inte fått någon uppdatering på vad som hade hänt.

– De visste inte vad som hänt förrän jag kom in i rummet vid 04, säger Jane Larsson.

– Och på morgonen när hon öppnade dörren och vi såg henne så blev det världens bamsekram, säger Carita Bergman.

Men nattens räddningspådrag till trots fortsatte sällskapet mot Nedalshytta.

– Vi tänkte att vi skulle sova en extra natt på Sylarna för att Jane skulle vila, men nej det ville hon inte. Vi skulle till Nedalshytta, säger Carita Bergman.

– Jag är envis, säger Jane Larsson.

Sällskapet tog sikte mot Ekorrdörren och vidare mot den norska fjällstugan. Men efter en felbedömning på kartan så hamnade de tre vännerna på fel led. Något som de insåg när de kom fram till Sylsjön istället för Nedalshytta.

– När man ser en sådan skylt och har gått så långt så bara rasar alltihop, säger Jane Larsson.

Klockan var efter sju på kvällen och sällskapet hade problem i regnet och med ett smärtande knä. De hade utrustning för att klara av att gå i mörkret men var oroliga hur det skulle fungera i kombination med kyla och väta.

– Och med förståelsen för att två av oss är i 75-årsåldern så går det inte, säger Carita Bergman.

– Vi frös så att det kändes som att berget skakade. Jag har aldrig känt så, fortsätter Jane Larsson.

Utrustning som tält och vindsäck hade prioriterats bort ur packningen då vandringen hade planerats efter fjällstationer och stugor, utan att något skulle gå fel på vägen. De tre kvinnorna säger dock att de hade varma kläder och ombyte, men att vätan ställde till det.

– Vi orkar inte bära på mer. Det är därför vi hade bokat alla stugor och vi har vandrat mycket och vet hur långt man orkar gå. Hade vi inte gått fel så hade vi orkat. Och det hade hunnit bli kolsvart innan vi han ta oss ner, säger Jane Larsson.

De tog beslutet att ringa efter hjälp och lyckades tillslut hitta täckning till en av telefonerna. Fjällräddningen kopplades in och en helikopter skickades från Östersund.

– Jag brukar vara positiv men det gick inte, säger Jane Larsson.

Det blev en tyst och kall väntan.

– Man var ganska tyst för det var en sådan chock, säger Anu Silander.

– Vi vet ju att om de inte hade kommit så hade vi inte klarat av det, fortsätter hon.

Vid 23-tiden landade helikoptern enligt de tre väninnorna som sedan flögs till Storulvåns fjällstation. Nu följer två dagar av vila.

– Man har lite sömnbrist, och ont i muskler och leder, säger Carita Bergman.

På lördag planerar de att fortsätta vandringen upp mot Blåhammarens fjällstation.

– Man får försöka ta det positivt. Nu har vi varit med om det här, säger Jane Larsson.

Anu Silander är tacksam att ingen är kom till skada, och att de fick hjälp trots sitt misstag.

– Det är vårt fel att vi gick fel. Och vi känner stor tacksamhet att de kom och räddade oss. Man tappar lite av själen när man har gjort ett misstag, säger hon.

Blir det fler vandringar framöver?

– Ja, det hoppas jag, säger Carita Bergman.