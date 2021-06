Under måndagen anmälde en bostadsrättsförening att någon försökt ta sig in i deras förråd men misslyckats.

På Prästgatan har någon genom att bryta sig in via en port och på så sätt ta sig in till förrådsdelar av huset. Inbrottsförsöket avbröts dock av en av de boende på adressen. Denna person har emellertid inte kunnat identifiera personen bakom inbrottsförsöket.

Även på Taptågränd har någon försökt bryta upp ett cykelförråd men misslyckats.