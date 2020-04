Flera snösyndare fast i poliskontroll

Under dagen har polisen kontrollerat trafiken i Östersund. Hela fyra personer kom under dagen rullandes i bilar som alla hade snö på taket. Två av dessa påträffades under sin färd längs Rådhusgatan, och de andra på på Tegelbruksvägen respektive Fagerbacken.

Hela 1 500 kronor får nu var och en betala i böter. Anledningen till detta är att snö på taket räknas som osäkrad last enligt lagstiftningen.

Ytterligare en förare, som körde en lätt lastbil, fick även denne böta på grund av att denne hade ej säkrad last.