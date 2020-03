Folkhälsomyndigheten för dialog om fjällturismen – Bydalsfjällens vd: ”Blir det tvärstopp får det en jävla massa följdeffekter”

Turister från övriga landet och framförallt Stockholmsområdet råds av Folkhälsomyndigheten att fundera över om deras resor ut i landet är nödvändiga.

– Vi arbetar nu tillsammans med berörda länsstyrelser och regioner för att hitta stöd och anvisningar hur man ska hantera fjällturismen för att inte få samma situation som vi hade i Italien. Där man hade ett stort nästan explosivt utbrott på vissa orter, berättade Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten under en presskonferens tidigare i veckan.

På måndag väntas myndigheten komma med mer information i frågan. Thomas Jarnehill, kommunikatör på Länsstyrelsen, berättar att han i nuläget inte vet mer än att det förs en dialog.

– Så jag har ingenting att tillföra just nu, vi får förlita oss på expertmyndigheten. Vi har ingen åsikt om man ska stänga skidanläggningarna eller inte, säger han.

Skistar som har hand om skidanläggningarna i Åre, Björnrike, Vemdalen och Klövsjö vill enligt PR-chefen Linda Morell inte spekulera i vad det skulle innebära för Skistar om anläggningarna stängs. De följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och håller öppet så länge myndigheten säger att det är okej.

Bydalsfjällens vd undrar om alla skidanläggningar kommer dras över en kam. Detta då Bydalens gäster till skillnad från Åres främst består av länsbor.

– De signaler jag har fått är att skidanläggningarna inte ska stänga, säger Lasse Sällström.

Om det ändå sker kommer Bydalsfjällen enligt honom klara sig ekonomiskt. Men beslutet skulle få enorma följdeffekter.

– Hur gör man, ska man betala tillbaks pengar för säsongskort som inte kan nyttjas de sista två, tre veckorna och det är en massa sådana saker som stökar till det. Sen är det personalen, vissa kan stämpla och andra inte. Vi har utländsk arbetskraft som inte kan åka hem, säger han och fortsätter:

– De fastanställda blir kvar ändå då det blir både en sommarsäsong och en ny vinter.

Några åtgärder kommer han inte vidta förrän det kommer besked.

– Kommer det ett klart besked om att vi måste stänga, ja då stänger vi och får hantera situationen utifrån det.

Han funderar på vad som räknas som skidanläggning. Om det är stugor, husvagnscamping, skidspår heller enbart liftarna.

– Liftarna är det som jag tycker borde vara minst smittorisk, säger Lasse Sällström.

Att SLAO, Svenska Skidanläggningars Organisation, varit tydliga i sin information är han tacksam över.

– Det är en trygghet för oss, då kan vi informera gästerna utifrån det budskapet.

– Vi bidrar med vårt och stänger gym och bastu och vi drar in after skin. Alla måste bidra men att just sluta att åka skidor känns lite väl drastiskt.

Han märker att gästerna följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och medvetet håller distans till varandra.

– Solen skiner, det är ett fantastiskt landskap och man sitter och funderar på om det här verkligen ska stänga.