Föräldrar vill stoppa beslutet om Körfältsskolan – fick in över 100 underskrifter på torsdagskvällen: ”Jättebra uppslutning”

”Vi vill sätta stopp och få politikerna till att ändra sitt beslut för omplacering av grundskoleelever på Körfältsskolan och en senare nedläggning av Körfältsskolan.”

Det är rubriken på den namninsamling som föräldrarna på Körfältet ämnar skicka in till kommunen nästa vecka.

Bakgrunden är barn- och utbildningsnämndens beslut att flytta ut grundskoleeleverna från Körfältsskolan och göra om den till enbart en särskola. Ett beslut som har fått många att reagera. Oppositionen la ned sina röster i nämnden då de menar att det rör sig om en nedläggning av skolan på sikt. Detta då planen är att även grundsärskoleeleverna ska flytta ut därifrån till läsåret 2022/2023.

Alliansstyret vill dock inte gå så långt, utan menar att mycket kan komma att hända på år som är kvar tills dess att även särskolebarnen flyttar ut.

När beskedet nådde föräldrar på Körfältsskolan slog det dock ned som en bomb. Föräldrar ska ha börjat gråta, och barnen själva anordnade ett protesttåg på skolan under onsdagen. Än så länge vet man inte vilka skolor som de ska flyttas till.

Under torsdagskvällen samlades föräldrar, mor- och farföräldrar och andra engagerade i en kvarterslokal på Körfältet för att diskutera frågan och samla in namnunderskrifter för att stoppa beslutet. Och man ska ha fått in över hundra sådana.

– Det gick fantastiskt bra, bättre än vad vi trodde. Jättebra uppslutning, säger Caroline Davidsson som varit med och arrangerat mötet och som själv har barn på skolan.

– Sen fick alla lämna sina åsikter där de fick säga på vilket sätt det drabbar dem, vad de tyckte.

– Det var en hel hög med papper. Det var allt från ensamstående föräldrar som skulle få svårt att lämna barnen på olika skolor, man kanske måste att flytta, byta jobb.

Tanken är nu att man ska samla in så många namn man bara kan innan kommunfullmäktige nästa torsdag, där slutgiltigt beslut ska tas. Några av föräldrarna kommer även att finnas med under det mötet.

Förhoppningen är att politikerna ska lyssna till synpunkterna och ändra sitt beslut.

– Framförallt att de lyssnar på barnen. De är väldigt förtvivlade, säger Caroline Davidsson.