Förre IFK-spelaren till Åtvidaberg – Hedes fotbollsnomad klar för anrika klubben: ”Märks att det är en storklubb”

I veckan blev det klart att Anders Eriksson kommer att spela i Åtvidabergs FF nästa säsong. Eriksson tog själv kontakt med klubben, provtränade och erbjöds ett kontrakt.

– Men flickvän pluggar i Stockholm och jag ville bo närmare henne. I IFK Östersund spelade en kille som spelat i Åtvidaberg och han hjälpte mig med kontakten. De bjöd in mig och tydligen så passade jag in i lagbygget, berättar Anders Eriksson som precis flyttat in i en tillfällig lägenhet i Åtvidaberg.

– Men de flesta av spelarna bor och jobbar i Linköping så mycket talar för att jag också letar mig dit, säger han.

Åtvidaberg hade en sejour i Allsvenskan senast mellan 2012 och 2015. När laget åkte ur så hade de Allsvenskans äldsta trupp. Året efter spelade de Superettan med seriens yngsta trupp. Generationsväxlingen blev stor och klubben ramlade ytterligare en bit ner i seriesystemet.

– Jag har inte varit här så länge men det märks ändå att det är en storklubb. Deras prestationer har gått upp och ner genom åren och nu hoppas vi på att det ska gå uppåt igen. Att de ligger i tvåan är historiskt lågt, säger Eriksson.

Sedan ungdomsåren i Hede IK har Anders Eriksson hunnit med mycket i sitt fotbollsliv. Året innan gymnasiet spelade han med Sveg då Hede saknade A-lag, sedan blev det fotbollsgymnasium i Östersund och spel med IFK.

– Jag började i deras U-17 men kom med i A-laget redan första säsongen. Då hade IFK det ganska tungt och åkte ur trean men året efter gick vi upp igen och jag har haft fina år där.

IFK Östersund har blivit något av en bas men Anders har hunnit med många andra klubbar i andra länder, ibland under vintersäsongen.

– Jag har spelat i norska Verdal och varit ett år i Australien och spelat med Seaford Rangers. Året i Australien var roligt, en riktig upplevelse i ett land jag gillar. Fotbollsmässigt var det väl som toppen av division tre här. Sen har jag spelat på Nya Zeeland i deras högsta liga med en klubb som heter Hawkes Bay United. Det var lite strul i klubben, pengarna var slut och spelare lämnade. När jag var hemma på julledighet bestämde jag mig för att inte åka tillbaka, berättar Anders Eriksson.

I somras spelade han i tvåan för IFK där han är en viktig kugge i försvarslinjerna. Direkt när säsongen var över blev det nya äventyr, nu i England. Harlow Town blev klubben som han representerade.

– Det har ju alltid varit en dröm att spela i England. Nu var det i en låg division och mycket var väldigt annorlunda. Här i Sverige tar vi ju hand om nya spelare, där sågs jag genast som en konkurrent eftersom bara de som spelar matcher får betalt. Det mesta är annorlunda kring fotbollen i Englands lägre divisioner. Tempot var riktigt högt, passningarna få och närkamperna många och stenhårda.

– Jag är ju van att spela upp bollarna genom laget. När jag passade ut till ytterbacken där så skrek tränaren genast "don´t overplay it". Bollarna skulle skickas långt, helst direkt, berättar Anders som ändå tyckte att det också var en upplevelse han inte vill vara utan.

Eftersom han nu har fått ett kontrakt med Åtvidaberg så blir det inte någon fortsättning i Harlow Town. Flyttlasset går till Åtvidaberg för spel där och förhoppningsvis får han vara delaktig i en uppgångsperiod för den anrika klubben.