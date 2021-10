Förskolesatsning i Bergs kommun – ny förskola i Kårgärde ska utredas

Det är trångt i flera av kommunens förskolor. I Lägdans förskola i Myrviken ökade antalet barn från 86 till 106 från höstterminen 2020 till vårterminen 2021, en ökning med 23 procent från en termin till en annan. Här har husmoduler hyrts och satts upp för att få plats med barnen i två nya förskoleavdelningar.

– Roligt nog är det mycket barn här. Vårt förslag är att tre nya avdelningar ska byggas i anslutning till Lägdans förskola, säger kommunalrådet Therese Kärngard (S).

Tillsammans med Bo Karlsson (C), Torsten Medalen (C) och Lennart Mattsson (S) presenterade hon under måndagen planerna för förskolan i Bergs kommun.

– I grunden vill vi skapa en hållbar förutsättning för inflyttning. Man ska veta att det finns barnomsorg när man flyttar till Berg, säger Therese Kärngard.

Ett av förslagen rör en förskola på en plats där det i dag inte finns någon förskola alls. Vid Sannsundsbrons östra fäste, i Kårgärde, skulle en ny förskola eventuellt kunna läggas, enligt politikerna. Platsen ligger ganska precis mittemellan Myrviken och Hackås. Det kan vara en fördel att ha en förskola här för föräldrar som pendlar till arbete, enligt politikerna.

– Vi startar en utredning för att se hur en förskola i Kårgärde skulle kunna ge förutsättning att få plats med alla barn. Det blir samtidigt en strukturutredning för strukturen för förskolan i norra delen av kommunen skulle ändras.

Att hitta en lämplig tomt bör inte vara några problem, enligt Therese Kärngard.

– Det kommer vara något för utredningen att undersöka.

Hur stor en förskola i Kårgärde skulle vara är en annan sak för utredningen att titta på. En förutsättning för utredningen är att Kårgärde-förskolan inte rubbar existensen av förskolorna i Myrviken och i Hackås, säger Therese Kärngard.

– Det ska finnas förskola i Myrviken och i Hackås. Så är det bara.

På förskolan i Hackås har barnantalet ökat i något lägre grad jämfört i Myrviken. För Hackås lägger politikerna inte fram något förslag om utbyggnad av förskolan, men man vill försäkra sig om att det finns en yta där moduler relativt snabbt skulle kunna sättas upp om barnantalet ökar kraftigt.

I Klövsjö vill partierna bygga en helt ny förskola med tre avdelningar.

– I dag är det två avdelningar i samma hus som skolan. I vårt förslag skulle den nuvarande byggnaden byggas om till att enbart innehålla skola och fritids.

Förslaget om utbyggnaden av förskolan i kommunen kommer tas upp i investeringsbudgeten för 2022. Vad utbyggnaden kommer att kosta vill Therese Kärngard avvakta med att säga.