Förslaget slopas – stöden till föreningar står kvar: ”Rimmar väldigt illa med den situation man befinner sig i”

Aktivitetsstödet betalas ut till idrottsföreningar för varje verksamhet de genomför, som träningar och tävlingar. För att möta besparingskrav på nämnden föreslog tjänstemännen i Östersunds kommun att minska stödet. Men så blir det alltså inte.

– Jag lyfte bort hela det ärendet från dagordningen, säger nämndsordförande Per Lundgren (C).

– Det rimmar väldigt illa med den situation man befinner sig i. Så det blir ingen sänkning av LOK-stödet (lokalt aktivitetsstöd, reds. anm.).

Extra pengar har tillskjutits från kommunstyrelsens sida under förra året för att stötta föreningarna under pandemin, och då är förslaget att minska aktivitetsstödet inte lämpligt, menar Per Lundgren. I stället gör man egentligen tvärtom – man betalar ut ett aktivitetsstöd som om det vore ett normalår, utan ett coronavirus som härjar. Detta trots att många aktiviteter lär behöva ställas in på grund av pandemin. Samma sak gjordes förra året.

Inför onsdagens nämndmöte låg även ett förslag att höja hyrorna på kommunens idrottsanläggningar. Ett liknande beslut togs för ett år sedan, men då gällde det vuxentaxorna. Den här gången rörde det sig om barn- och ungdomsföreningars hyreskostnader, och enligt tjänstemännens förslag skulle förändringen träda i kraft från slutet av augusti i år. Prisjusteringen hade inneburit 750 000 kronor i ökade intäkter för nämnden och politikerna skulle besluta om att skicka ut det på remiss till berörda idrottsföreningar.

I stället valde man att avslå ärendet. Även detta till stor del på grund av pandemin.

– En del prisjusteringar kanske skulle kunna vara möjliga utifrån att det har varit ojämnt i fördelningen. Någon förening har fått betala väldigt mycket mer för samma yta som någon annan har, säger Per Lundgren.

– Men det är samma sak här att det rimmar lite illa i den här tiden när man inte har verksamhet, och så ska föreningar plötsligt få betala mer för sina hyror.

Många kan dessutom stöta på stora problem framöver, menar han, eftersom de intäkter som föreningarna har kopplade till sina verksamheter har frysts. Har man inga tävlingar så kan man heller inte ha kiosken igång, till exempel.

– Det känns som en smocka i ansiktet att lämna ut en hyreshöjning, menar Per Lundgren.

Samtidigt ligger sparkravet på nämnden kvar. De föreslagna hyreshöjningarna skulle kunna täcka in mycket av de effektiviseringar som måste göras för nästa år, ansåg tjänstemännen. Nämndens ordförande menar dock att det är att gå händelserna i förväg.

– Egentligen ska det inte stå någonting om 2022:s besparingar överhuvudtaget från förvaltningshåll. Det är den politiska processen som jag tror att man har sprungit före här, säger Per Lundgren.

Fortsatta diskussioner om sparkraven behövs under året, fortsätter han. Väldigt mycket är fortfarande ovisst, hur pandemin även i förlängningen kommer påverka kultur- och föreningslivet i kommunen.

Frågan om höjda hyror på idrottsanläggningar kan därmed komma tillbaka längre fram.

– Vi skrotar inte helt det här och säger att det aldrig kommer att bli höjningar. Men det är inte läge att göra något nu. Vi måste processa det mycket mer i vår Alliansgrupp.