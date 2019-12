Första hemmaförlusten för ÖHK – men målvakten Lindman imponerade: ”Ingen mening att gräva ner sig”

Det var ett decimerat hemmalag som mötte topplaget Strömsnäs från Piteå. ÖHK låg under med sju bollar i paus och det ökade till åtta i andra halvlek. Resultatet skrevs till 18–26.

– Vi har väldigt många skadade. Vi var inte på topp idag, summerar målvakten Ida Lindman förlustmatchen.

Bland annat saknades lagets bästa spelare Caroline Månsson.

Hela säsongen har varit dels handlat om att spela matcher och att försöka vinna så mycket som möjligt, men också att få ihop en grupp som knappt har träffat varandra innan säsongen, helst inte på planen.

– Vi försöker spela ihop laget. Vi har en helt ny tjej idag som inte tränat med oss innan. Vi kämpar på med det. Jag är stolt över den här säsongen, att vi orkat hålla ihop det så här långt. Och vi ska ta omtag efter jul.

Men nu blev det säsongen första förlust på hemmaplan i Torvalla sporthall.

– Vi försöker köra och vara tuffa i försvaret. Speciellt när vi är hemma ska vi vi vinna varenda match.

Ida Lindman var bästa ÖHK-spelare under matchen. Det flikade motståndartränaren Rijad Hodzic in till målvakten under intervjun med Sporten

– Det är är skitkul att få göra några bra räddningar. Jag kände mig bra idag.

Spelet blir annorlunda när det är match mot ett topplag som målvakt.

– Ja, det är svettigt. Det gäller att hålla huvudet kallt. Det är ingen mening att jag gräva ner mig, då kan jag lika gärna gå av planen. Det är mycket psykiskt.

Nu väntar välbehövligt juluppehåll. Nästa match är mot Boden på hemmaplan, 11 januari.

– Uppehållet behövs. Efter jul får vi tillbaka några spelare. Det ser vi fram emot, vi saknar skyttar just nu, säger Ida Lindman.

Östersunds HK–Strömnäs GIF 18-26 (6–13)

Målskyttar ÖHK: Karianne Forsberg 7, Ebba Sundqvist 5, Torun Östling 2, Kristina Åhlén 2, Sophie Kolmodin, Marielle Sinclair.

Publik: 75