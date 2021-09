Försvararnas förklaringar till åklagarens bevis: ”Anlitat svart arbetskraft”

ÖP är på plats alla rättegångsdagar för bevakning och fördjupning av hovrättsförhandlingen i ekobrottshärvan runt Daniel Kindberg, ÖFK och Östersundshem.

Direkt från starten på torsdagsmorgonen klockan 9 i rättssal 2 vid Hovrätten för Nedre Norrland satte hovrättsrådet Fredrik Johnsson fingret på den ständiga frågan om allt eller inget jobb har utförts.

Han vände sig till åklagaren Niklas Jeppsson och undrade om han var positivt inställd till tingsrättens modell att använda en schablonberäkning av att en viss andel jobb nog kan ha varit utförd. Åklagarens svar var ett ”njae”.

– Utgångspunkt att inget jobb är gjort, men om inte så är fallet så pröva omfattningen, sade Niklas Jeppsson.

– Är utgångspunkten att varje faktura ska bedömas för sig? frågade Fredrik Johnsson.

– Ja, tycker man inte att det är möjligt får man ta en annan metod, svarade Jeppsson.

Därefter var det dags för Daniel Kindbergs advokat Olle Kullinger att ta till orda i sin sakframställan. Han betonade att hovrätten har ett långt sämre material att basera sin dom på än tingsrätten då ljudinspelningarna saknas.

– Nu kommer vi höra ett antal vittnen som kommer ha färgats av tidens gång och de strömningar som varit, sade han.

Han gick sedan vidare och kritiserade tingsrättens dom som bristfällig och att förklaringen till den fällande domen inte håller ihop.

– I realiteten har man motiverat en friande dom, sade Kullinger.

Han beskrev sedan Stadsdel Norr både som ett stort område som är kuperat och svårt att få överblick över och som ett relativt litet område där det inte går åt så mycket diesel att köra runt på.

I fokus var en tipp dit flyttfirman ska ha lämnat och hämtat flera lass med jordmassor. Olle Kullinger berättade att han använt Google maps för att mäta avståndet mellan tippen och olika byggområden. Hans slutsats var att det är mycket kortare än det avstånd tingsrätten angett i sin dom. Vilket han menar lett till en felaktig beräkning från domstolen.

Under torsdagen var det många olika matematiska beräkningsmodeller som drogs. Sollefteåbons advokat Jonas Granfelt ägnade en stor tid av sin sakframställan åt att räkna på hur mycket diesel flyttfirman köpt in, hur mycket som bokförts och hur mycket som kan ha använts för jobb på Stadsdel Norr.

– Åtalet omfattar 58 månader och 20 000 arbetstimmar, en del i en tidigare beräkningsmodell. Det ger 345 timmar per månad. Dela det med det normala antalet arbetsdagar på 20 dagar i månaden. Det blir 17 timmar per per dag. Måhända mycket, men man kan inte med hjälp av siffrorna utesluta att en person kan ha jobbat själv, sade Jonas Granfelt.

Sedan sade han att ingen påstår att Sollefteåbon gjort allt själv.

– Man har anlitat svart arbetskraft, nu påstår jag inte att det är på det sättet. Sollefteåbon har inte heller gett uttryck för det. Men om man läser mellan raderna på det han säger så är det en hygglig förklaring, sade Jonas Granfelt.

Olle Kullinger använde flyttfirmans dieselinköp för att räkna ut hur mycket personalkostnad som företaget borde haft – om man använt det vanliga anställningssättet.

– Man kan konstatera att fordonskostnaderna är skyhöga i förhållande till lönekostnaderna och det kan indikera några saker. Den tydliga indikationen leder till, rimligen, det är diesel som är tankat och det är ett bolag som har fordon som är typiska grusbilar. Det åkeri som har ett stort antal fordon och inte har personal – det finns inte. Sedan kan man ha personal på olika sätt, sade Olle Kullinger.

Han tillade att hans klients förklaring är att flyttfirman anlitat svart arbetskraft.

Jonas Granfelt tog också upp åklagarens genomgång av hur många av flyttfirmans fordon som varit avställda under långa perioder.

– Att en lastbil är avställd innebär inte att den inte kan användas, däremot att den inte får användas. Det är en skillnad, sade han och påpekade att risken för kontroll av fordon varit liten på Stadsdel Norr.

Olle Kullinger konstaterade även att det kanske inte varit ordning på alla papper jämt.

– Jag tror också att man utan att trampa någon på tårna kan säga att (Sollefteåbon) inte är den mest ordningsamma pappersfixaren, sade han.