Fortfarande finns smitta på två särskilda boenden i Östersund: ”Alltid en risk att det kommer in”

– Det har varit jättelugnt på våra boenden under många veckor, men nu ser vi att det har kommit in. Det visar att det bara är att vara fortsatt försiktig, sade Robert Brandt, chef över vård- och omsorgsförvaltningen, för två veckor sedan efter att smitta kommit in på två av kommunens särskilda boenden för första gången sedan april.

Det rörde sig då om boendena Rådmansgatan och Västervik där fullvaccinerade medborgare konstaterades smittade med covid-19. I samband med smittan uppvisade de flesta lättare symtom.

Nu, knappt två veckor efter dessa nya konstaterade fall, är läget oförändrat, säger Robert Brandt.

– Det är ingen skillnad jämfört med då. Det finns smitta inom två SÄBO-verksamheter även i dagsläget, säger han.

Östersunds kommun uppger ingen information om hur många som är smittade per boende. Men totalt är sex medborgare inom den kommunala verksamheten smittade med covid-19 just nu. Då är både LSS, hemtjänsten och särskilda boenden inräknade.

Hur det kommer sig att smitta hittade in på just Rådmansgatan och Västervik efter två månader utan smitta är svårt att säga, enligt Robert Brandt.

– Nej, det är jättesvårt att säga. Våra SÄBO-verksamheter är mer öppna nu än tidigare så det är mer besökare och så vidare. Det är väl så att så länge det finns smitta i samhället så finns det alltid en risk att det kommer in på särskilda boenden även om medborgarna är vaccinerade.

Cirka 95 procent av alla medborgare på särskilda boenden i Östersunds kommun har blivit vaccinerade, enligt Robert Brandt.

Smittskyddsläkare Micael Widerström sade i början av juni i en intervju med ÖP att trots att personer inte är helt skyddade mot smitta trots att man blivit vaccinerad. Ungefär var tionde smittad person i länet i maj hade fått vaccin.

– Min slutsats är att vaccinering ger ett mycket effektivt skydd mot covid-19, den minskar risken för smitta, smittsamhet och svår sjukdom. Samtidigt är det inte ett hundraprocentigt skydd, inte ens efter två doser, sade han då.

SÄBO-verksamheten i Östersunds kommun har inte ändrat sina rutiner efter att smitta återigen tagit sig in på två boenden.

– Nej. Vi har samma rutiner nu som under den mest brinnande perioden i fjol. Även när det har varit lugnt har vi haft samma rutiner.

– Det som är skillnaden är att när det dyker upp smitta så tillämpar vi restriktioner som att isolera medborgare så gott det går.

Inom verksamheten har man också rutiner som munskydd för all personal dygnet runt.