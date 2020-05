Fortsatt stormvarning i Östersunds skolförvaltning: skolchefen byts ut – får ett annat chefsjobb inom kommunen

Anna Örjebo kom till Östersund och till sin nya tjänst som förvaltningschef så sent som i augusti förra året. Hon efterträdde då Annika Källgård på positionen. Källgård slutade våren 2019 efter att ha fått ett nytt arbete, helt utanför Östersunds kommun.

Men bara nio månader senare byts alltså Anna Örjebo ut. I hennes ställe kliver nu istället Karin Flodin in som tillförordnad förvaltningschef. Hon har hittills fungerat som biträdande förvaltningschef. Redan under det möte i barn- och utbildningsnämnden som pågår på Österängsskolan just nu, är det Karin Flodin som är förvaltningens högsta ledande tjänsteperson.

Varför försvinner Anna Örjebo? Fick hon sparken?

– Vi är överens om att Anna Örjebo istället får en annan position inom kommunen. Hon blir chef för kulturskolan i Östersund. Det passar hennes kompetens. Hon är utbildad musiker, är väl bevandrad inom kulturen och har en rektorsutbildning. I övrigt ger jag inga mer kommentarer, säger kommundirektör Anders Wennerberg.

Att det råder fortsatt stormvarning inom skolans värld i Östersund råder det ingen tvekan om. Först försvann vice ordföranden Mona Modin Tjulin (S) ut ur den politiska nämnden i april.

I förra veckan bytte Moderaterna ut nämndens ordförande Joel Nordqvist till förmån för mer rutinerade Jananders Mattsson. Joel Nordqvist leder dagens pågående sammanträde, men lämnar sedan skolpolitiken och blir lite av en ideologisk spinndoktor för Moderaterna inför valet om två år.

I slutet av förra veckan hölls även ett så kallat arbetsmöte mellan 24 frustrerade skolrektorer och Östersunds politiska ledning. Huvudskälet: Rektorernas oro över att inte kunna bedriva den lagstadgade verksamheten fullt ut, utifrån en begränsad penningtillgång.

Det mötet slutade dock i ökad förståelse parterna emellan och att man "kommit varandra närmre".

Men så kommer detta med skolchefens försvinnande ut ur förvaltningen bara ytterligare några dagar senare.

Kommundirektör Anders Wennerberg värjer sig inför att säga så mycket mer om den mycket hastiga förändringen på chefsposten inom skolförvaltningen. Han kommenterar inte turbulensen överhuvudtaget.

Trots ett flertal frågor om orsak och verkan kring förtroende eller inte förtroende bland personalen för den skolchef som nu byts ut, står Anders Wennerberg fast vid det han sa inledningsvis:

– Jag vill inte kommentera frågan mer. Nu ska Anna Örjebo gå vidare till ett annat chefsjobb inom kommunen, säger han.

Rekryteringen av en ny kulturskolechef har pågått en tid, men fick en plötslig avslutning i fredags då det stod klart att Anna Örjebo skulle passa in väl i det pussel som kommundirektören nu har att lägga.

Hur blir det då med rekryteringen av ny förvaltningschef inom skolan?

– Vi får låta det här smälta in nu några dagar och sen sätta oss ner och påbörja arbetet. Sådana här processer tar tid. Det handlar också om ett mycket komplext uppdrag. Dels att leda en organisation som omsätter över 1,3 miljarder kronor och dels den personaltäthet som finns inom skolans värld med över 2 000 anställda. Att vara chef för en skolförvaltning av Östersunds storlek kan jämföras vid att leda ett större företag inom det svenska näringslivet, kommenterar Anders Wennerberg.

Han tror sig inte kunna ha en ny skolchef på plats förrän tidigast i september.

ÖP söker Anna Örjebo för kommentarer men har ännu inte lyckats nå henne.