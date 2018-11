Amin besviken efter insatsen mot AIK: "Vi var nöjda med att bara hålla i bollen"

Amin blev utsedd till ÖFK:s bästa spelare både på arenan och i våra betyg efter matchen. Men han hade svårt att glädjas fullt ut med utmärkelserna.

– Jag är både glad och stolt över min första "man of the match"-utmärkelse här, men det betyder ingenting när vi förlorade matchen, säger Amin, som var besviken efter förlusten.

Ian Burchnall avslöjade att han skällt ut spelarna ordentligt i halvtid och Amin menar att han hade anledningar att göra det.

– Jag kan inte gå in på vad han sa, men han hade all rätt att vara arg när vi är en man mer i nästan 45 minuter och vi ligger under med 0–2, säger Amin.

Förlusten var den tredje i rad för ÖFK och nu återstår två omgångar av allsvenskan.

– Vi måste spela för heder och ära för att vinna varje match. Vi bär klubbmärket på bröstet och vi måste gå för att vinna nästa match, säger Amin.

Se när Rewan Amin gästade Sportens sändning efter matchen på Jämtkraft Arena i tv-spelaren här under.

Ljudkvalitén i klippet är låg på grund av tekniska problem under sändningen. Vi beklagar detta.