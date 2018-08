Bit för bit – så bra är trupperna, tränarna och trenderna i GIF Sundsvall och Östersunds FK

GIF Sundsvall

► Målvakterna – betyg 4/6

William Eskelinen håller på att etablera sig som en allsvensk toppmålvakt. Fem hållna nollor och bara en målvakt framför sig i räddningsligan – seriens hårdast ansatte, Nikola Petric i Brommapojkarna.

Lloyd Saxton är nu frisk bakom honom, och har gjort några fina allsvenska matcher tidigare, men är ännu oprövad i år. Knäskadade Tommy Naurin är långt ifrån spel.

► Försvaret – betyg 4/6

Har vid några tillfällen växlat mellan fyrbacks- och fembackslinje, där det sistnämnda gått klart bäst. I tolv av sjutton matcher har GIF Sundsvall släppt in ett mål eller mindre – för ett lag som "borde" vara i botten är det ett utmärkt facit. Hög klass i mittförsvararna, som ofta utgörs av David Myrestam, Eric Björkander och Carlos Moros Gracia. Där bakom finns stabila Pol Moreno och Kim Skoglund som breddalternativ.

Tittar vi mot kanterna i fembackslinjen har Jonathan Tamimi överraskat och hållit hög klass, men som alternativ bakom både honom och Dennis Olsson till vänster, är det tunnare.

► Mittfältet – betyg 4/6

Innermittfältet med David Batanero och Juanjo Ciércoles aspirerar på att kunna kalla sig för Allsvenskans bästa och får det här att snudda på riktigt höga betyg. Ska vi räkna in lagets så kallade "interior"-spelare till mittfältet (de två som spelar bakom anfallaren), så finns där fina poängspelare med spridda spetsegenskaper. Poängmaskinen Romain Gall har fallit bort sedan i våras, men har inte saknats nämnvärt sedan kvicke teknikern Maic Sema blev nyfrisk. Djupledslöpande Peter Wilson kan vara ojämn, men har en stor roll. Bakom elvan är många namn oprövade och svåra att sätta betyg på. Bredden är det som drar ner betyget.

► Anfallet – betyg 4/6

Linus Hallenius är som en enda stor pumpande GIF Sundsvall-muskel. Den givne kaptenen och pådrivaren har dessutom öst in poäng. Hallenius har spetsegenskaper som inte går att ersätta, och den enda naturliga spetsanfallaren utöver honom är Peter Wilson (och möjligen, möjligen Chidi Omeje – som är långtidsskadad). Åter igen är det bredden som drar ner betyget.

► Tränarna – betyg 5/6

GIF Sundsvall hyllas landet över för sin fina start på säsongen. Kontraktet är i princip säkrat, vilket hör till ovanligheterna så tidigt pås äsongen, och laget spelar en underhållande och vägvinnande fotboll. Det bolltrillande spelet har senaste året spetsats med förmågan att även förflytta spelet i djupled. Cedergren/Sibila har gjort otroligt mycket av ganska lite.

► Formen – betyg 5/6

Nio poäng på fem senaste. Giffarna är just nu Allsvenskans femte formstarkaste lag, trots plumpen mot Häcken senast. Har hela säsongen överträffat allas förväntningar.

Betygsskalan: 1=dålig, 2=underkänd, 3=godkänd, 4=bra, 5=mycket bra, 6=utmärkt.

Östersunds FK (GAMLA MALLEN)

► Målvakterna – betyg 5/6

Andreas Andersson fick förtroende under våren. Men sedan Aly Keita fick en startplats i våras har han imponerat stort. Han räddade nästan på egen hand en poäng borta mot ett starkt Malmö FF. Given etta i målet under hösten och har rutinen från högsta nivå.

► Försvaret – betyg 4/6

Tom Pettersson fick kaptensbindeln och har varit ÖFK:s mest stabila försvarsspelare efter sommaruppehållet. Noah Sonko Sundberg har kommit in i elvan och visat att kvalitéerna finns där, men också blandat en hel del. I övrigt har Ronald Mukiibi varit stark under hösten och Dennis Widgren fick äntligen göra mål mot IFK Göteborg. En stabil lagdel.

► Mittfältet – betyg 4/6

Ett till hälften helt nytt mittfält ställer ÖFK upp med efter sommarens transferfönster. Tappet av Brwa Nouri har inte riktigt känts av i spelet ännu. Men hans betydelse utanför planen är desto större. Rewan Amin är ett spännande nyförvärv som inte har befäst sin plats i startelvan än. Tekie och Edwards har varit otroligt bra tillsammans. Ett samarbete som inleddes på allvar i vårens derby.

► Anfallet – betyg 2/6

Anfallet ser tunnare ut än på länge. Bara en renodlad "nia" i hela truppen i Dino Islamovic, som dessutom har dragits med skadeproblem. Jamie Hopcutt och Simon Kroon finns där, men känns mer lämpade som ytterspelare.

► Tränarna – betyg 5/6

Ian Burchnall kom in efter den hyllade Graham Potter och har gjort det väldigt bra. Ett delvis nytt spel och utan de största stjärnorna. Han har redan börjat förändra spelet på planen. Spelarna verkar tro på honom, han har gett dem ett lugn som märks även under matcherna.

► Formen – betyg 5/6

Innan plumpen mot IFK Göteborg senast, hade ÖFK tio raka matcher utan förlust. Klubbrekord och ett styrkebesked trots tappet av ledarstaben, "Sotte", Ken Sema och Brwa Nouri.

