Burchnall om beslutet att stänga träningarna: "Spelare och agenter har varit här på besök"

Vad har då hänt bakom de stängda dörrarna på Jämtkraft Arena? Det klubben kommunicerat själva är att sex norrländska talanger bjudits in för att träna med laget. Utöver dessa berättade Fotbolldirekt under veckan att IFK Norrköpings mittfältstalang Merwan Bazi, som under året spelat med Sylvia i division 1, också bjudits in. Under fredag framkom även att Martin Kuittinen, som tidigare i höst gästtränade med ÖFK, varit en spelare som funnits på plats under veckan.

Ian Burchnall vill inte gå in på vilka namn som varit på plats, men berättar att syftet med att bjuda in spelare till träningarna varit att få bekanta sig med spelare som kan bli aktuella för att bjudas in igen när laget återsamlas i januari.

– Totalt har det varit nio–tio spelare som normalt sett inte tränar med oss som varit här. När vi kommer till det här läget av säsongen handlar det om att se efter om vi kan hitta några spelare som vi kan bjuda in igen i januari. Några av dem har gjort bra ifrån sig och vi kommer att diskutera inom tränarteamet för att se vad vi behöver. Förhoppningsvis har vi något konkret att berätta inom en eller ett par veckor, säger Burchnall och fortsätter:

– Det är inga stora stjärnnamn det handlar om. Det är spelare som kommit fram via kontakter, bland annat från David (Webb).

Ytterligare en anledning till att stänga träningarna är för att spelare som inte är i behov av provspel också ska ha fått möjlighet att besöka klubben i hemlighet.

– En av anledningarna till att vi haft stängda och lugnare träningar denna vecka är för att spelare och agenter har varit här på besök. Vi kommer in i en period nu där vi konkurrerar med andra klubbar och ju mindre information som kommer ut desto lättare blir vårt jobb. Det är väldigt viktigt att vissa gånger sköta saker "in-house", för om andra klubbar får reda på vad vi gör får vi snabbt konkurrens.

Av samma anledning menar Burchnall att Östersunds FK håller noggrann koll på vad som händer i andra klubbar för att orientera sig vilka spelare som kan bli aktuella på marknaden. I första hand letar ÖFK efter spelare som kan gå in och fylla tomrum efter många av de etablerade stjärnspelare som lämnat under säsongen.

– Det viktigaste för oss är att få in spelare med hög kvalité, med tanke på vilka spelare som vi tappat under året. Vi behöver spelare som kan komma in och direkt vara med och slåss om en plats i startelvan. Efter det kan vi ha spelare som kan utvecklas och gå in och konkurrera om platserna på sikt.

ÖFK har nått stora framgångar med unga spelare som värvats från lägre nivåer. En modell som fortfarande är aktuell, enligt Burchnall, samtidigt som även mer etablerade spelare söks till truppen.

– Vi är ute efter en bra balans mellan erfarna spelare som kan hjälpa de unga spelarna, samtidigt som vi kan ha tålamod med de unga spelarna, säger Burchnall, som vill se konkurrens på varje position i truppen.

– Vi behöver konkurrens på varje position. Det ska inte gå att känna sig bekväm utan spelarna måste känna flåset i nacken.