De är bästa spelarna i ÖFK – här är säsongens betyg på spelartruppen: "Har verkligen växlat upp"

Kriterier i betygsättningen:

Spelarna måste ha varit inblandade i minst fem allsvenska matcher där de spelat tillräckligt länge för att betygsättas. Därmed kan inte Simon Kroons betyg tas med i beräkningen. Han har bara fyra matcher i allsvenskan där han har blivit betygsatt.

Målvakter:

Aly Keita

Snittbetyg: 3,4

Kommentar:

Har inte varit given etta under våren. Efter den tunga förlusten mot Dalkurd förpassades Keita till bänken. I slutet av vårsäsongen tog han tillbaka platsen som förstamålvakt. Han har växt under sommaren och hösten. Given etta under Burchnall.

Andreas Andersson

Snittbetyg: 2,7

Kommentar:

Tog över under en tung period av säsongen. Varit godkänd, men inte övertygat. Mestadels tvåa bakom Keita.

Försvarare:

Sam Mensiro

Snittbetyg: 3,0

Kommentar:

Med insatsen mot Giffarna som kanske säsongens höjdpunkt tillsammans med avgörandet mot Sirius. Men hans speltid har varit knapp, och han har fått spela mot svåra motstånd, när han väl spelat. Viktig när han är skadefri.

Ronald Mukiibi

Snittbetyg: 3,4

Kommentar:

Var inte helt given under våren. Har växt och varit otroligt stabil under den andra halvan av säsongen. Det har märkts på lagets defensiv och trygghet när han varit skadad under slutskedet av säsongen.

Sotirios Papagiannapoulos

Snittbetyg: 3,45

Kommentar:

ÖFK:s försvarsgeneral. Visade klass trots att hela laget sviktade. Gick till FC Köpenhamn efter sista matchen mot Häcken. Det var ett tungt tapp för hela laget.

Tom Pettersson

Snittbetyg: 3,39

Kommentar:

Hållit en bra nivå individuellt trots den tröga starten i våras. Är viktig för ÖFK:s spel, både i försvaret och med uppspelsfoten. Klev fram som kapten och även stått för två mål som mittback. En av säsongens absolut bästa spelare.

Douglas Bergqvist

Snittbetyg: 3,1

Kommentar:

En spelare som kan användas på många positioner. Inte given i startelvan under Potter. En som fått ta ett betydligt större ansvar efter att Ian Burchnall tog över laget under sommaren.

Dennis Widgren

Snittbetyg: 3,1

Kommentar:

Som vanligt, en pålitlig spelare som Graham Potter hade stort förtroende till. Slår inte bort många passningar. Fick till slut bryta måltorkan dessutom. Två mål under hösten och bra spel. Kan lämna efter säsongen.

Patrick Kpozo

Snittbetyg: 2,88

Kommentar:

Kommit in i svåra situationer, men inte gjort bort sig alls. Fortfarande ung och utvecklingsbar, men Widgren är det säkra valet på vänsterbacksplatsen. Inhoppet mot Kalmar är Kpozos fina stunder under säsongen. Mål och assist. Frejdig och fått mycket speltid under hösten.

Noah Sonko Sundberg

Snittbetyg: 2,9

Fick stort förtroende att att "Sotte" lämnade laget. Växte under sommaren och varit i stort sett given i startelvan. Fin passningsfot och följsam. Bra för honom att få ha Tom Pettersson bredvid sig.

Mittfältare:

Ludvig Fritzson

Snittbetyg: 3,0

Kommentar:

Har fått hoppa in en hel del under våren. Även startat några matcher. Växte under hösten när han fick mer speltid. Malmömatchen är nog hans bästa i ÖFK-tröjan, trots förlust.

Brwa Nouri

Snittbetyg: 3,3

Kommentar:

Mycket vilade på kapten Nouris axlar under vårren. Han lämnade för Bali United under sommaren.

Curtis Edwards

Snittbetyg: 3,2

Kommentar:

Alltid positiv med bollen. Lurig och kreativ. Haft lite problem som högerback. Och flyttats runt på många positioner. Fått stort ansvar under hösten också. Då nästan enbart som central mittfältare, där han är som bäst.

Tesfaldet Tekie

Snittbetyg: 3,7

Kommentar:

Tyvärr många skador. När han väl har spelat, så har visat prov på stort spel. Innan skadan som tvingade Tekie till operation, var han en av lagets bästa.

Hosam Aiesh

Snittbetyg: 3,7

Kommentar:

Aiesh har verkligen växlat upp under hösten. Gjort fler poäng än tidigare och avgjort många matcher med hans kantspel. Vann assistligan i allsvenskan och är nog nära en plats i Janne Anderssons januaritrupp med det svenska landslaget.

Ken Sema

Snittbetyg: 3,2

Kommentar:

Sema hade en ganska tung vår men visade trots det klass när han väl fick ytorna. Lämnade för spel i Watford under sommaren.

Smajl Suljevic

Snittbetyg: –

Kommentar:

Spelat väldigt lite. Bara två matcher där han spelat tillräckligt för att betygsättas. Haft en stökig period sedan han lånades ut till Dalkurd.

Frank Arhin

Snittbetyg: 2,6

Kommentar:

Yngst i laget. Har stor potential, men inte riktigt fått chansen än. Spelat lite mer under Burchnall, än under Potters tid. Men inte riktigt given i någon startelva än.

Rewan Amin

Snittbetyg: 3,3

Värvades som ersättare till Brwa Nouri och har visat prov på liknande egenskaper. Efter en trög start har Amin lyft sitt spel och har varit given under hösten i Burchnalls laguttagningar.

Jerrell Sellars

Snittbetyg: 3,2

Rätt orutinerad spelare som inte riktigt fått chansen i ÖFK. Gjorde en fin match i allsvenskans avslutning mot Hammarby. Även fint spel i svenska cupen, mot relativt svagt motstånd (Gute), kommer att få en större roll nästa säsong.

Anfallare:

Saman Ghoddos

Snittbetyg: 3,8

Kommentar:

Högst högstanivå kanske i hela allsvenskan. Klinisk när han är i boxen och vid frisparkarna. Tungt, tungt tapp när han lämnade för Amiens i slutet av augusti.

Jamie Hopcutt

Snittbetyg: 3,4

Kommentar:

Haft ett tufft år. Inte riktigt blommat ut efter det tunga benbrottet 2016. Är en grym avslutare och har speeden. Har blixtrat till i en del matcher, där det kändes som att "gamle" Hopcutt var tillbaka. Tyvärr har den känslan kommit för få gånger.

Alhaji Gero

Snittbetyg: 3,0

Kommentar:

Jobbar hårt, men är långt ifrån en naturlig avslutare. Varit stark i targetspelet. Lämnade för Esteghal i Iran under sommaren.

Dino Islamovic

Snittbetyg: 3.2

Kommentar:

Kom in med stora förväntningar på sig. Haft en tung inledning precis som resten av laget. Lossnade lite på slutet, något som ÖFK får hoppas att det ska fortsätta. Ökade på målskyttet under hösten, skadorna har hämmat den långe anfallaren. Hattrick mot BP sticker ut. Delade den internaskytteligan med Ghoddos, på nio mål.

Simon Kroon

Snittbetyg: –

Kom in i laget som en av ersättarna till de som lämnade under sommaren. Öppnade starkt. Mål och assist direkt mot Elfsborg och visade prov på fint spel. Men tyvärr drabbades han av en skada i matchen mot GIF Sundsvall som gjorde att han missade hela slutdelen av säsongen. Tänkt som en av stjärnorna under kommande säsong.

Analys:

Föga förvånande är det att se Saman Ghoddos toppa listan på betyg, sett över 2018. Dominant och alldeles för bra för allsvenskan i vissa matcher. Har fortsatt på inslagen väg i franska ligan. I övrigt visar Hosam Aiesh att han har haft en hög nivå under framförallt hösten. Vann dessutom assistligan i allsvenskan. Bästa spelare i ÖFK, som spelade hela säsongen. I toppen finns också Tesfaldet Tekie, som spelat bra men haft skadeproblem som stört hans framfart.

Ganska jämna betyg överlag sett över hela säsongen. Många som ligger kring 3,0, vilket är ett godkänt betyg.

ÖFK:s säsong i siffror:

Läs också:

Östersunds FK slog publikrekord under årets allsvenska – Laxvik: ”Måste vara ett tecken på att vi börjar bli etablerade”

Andreas Olsen: Två förlorare på planen – 6 000 vinnare på läktaren