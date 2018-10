Dennis Widgren om skadekänningen som stoppade honom från spel: "Får ta en dag i taget"

Av de 86 matcher som Östersunds FK spelat i allsvenskan har Dennis Widgren medverkat i 78. I söndagens match mot Häcken var han uppskriven i startelvan, men efter uppvärmningen ströks han ur uppställningen.

– Jag fick en känning i ljumsken som kom smygande under träningen i fredags. Vi tränade på plats i lördags och då kändes det helt okej i början men när jag skulle slå en passning så kände jag att det fortfarande satt kvar. Det var samma under uppvärmningen inför matchen. Jag skulle göra en vridning och då kände jag att det fortfarande var kvar. Då kände jag att det var lika bra att säga att jag inte kunde vara med i stället för att köra på 80–90 procent, säger Widgren till Sporten under måndagen.

Läs också: Kpozo ersatte skadad Widgren – byttes ut efter 36 minuter: "Systemet fungerade inte"

Att Widgren känner av skador hör inte till vanligheterna och han menar att ljumskkänningen inte är något han dragits med tidigare.

– Det är nytt. Det är klart att man haft lite mindre känningar i höften ibland, men inte så att jag inte kunnat köra 100 procent, säger Widgren, som i dagsläget inte kan säga hur stor chansen är att han kan vara med i kommande helgs match mot IFK Norrköping.

– Vi får se. I dag känns det fortfarande inte som att det är 100 procent. Vi får ta en dag i taget och köra rehab.

Läs också: Efter alla rykten – Dennis Widgren om framtiden: "Ett viktigt beslut som jag kommer att behöva ta"

Den 24-årige östersundaren, som spelat i ÖFK under hela sin karriär, har nu utgående kontrakt. När Sporten pratade med Widgren om kontraktsläget för tre veckor sedan hade han inte hört något från ÖFK.

Hur ser det ut nu?

– Vi har pratat lite, men det finns inga besked än så länge. Vi får se vad som händer där också, säger Widgren.

Läs också: ÖFK tappade i kampen om tredjeplatsen – Pettersson kritisk: "Alldeles för dålig attityd"