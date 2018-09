Fouad Bachirou inför återkomsten till Jämtkraft Arena: "Väldigt speciell plats för mig"

När Sporten når Fouad Bachirou är han åter hemma i Malmö sedan ett par dagar efter att ha varit på landslagsläger. I helgen lyckades Bachirou och hans landsmän i Komorerna spela oavgjort mot regerande afrikanska mästarnationen Kamerun.

– Det var fantastiskt att få spela hemma igen. Det är alltid fantastisk atmosfär och fansen firar under en hel vecka varje gång vi kommer. I matchen började vi väldigt bra och tog ledningen, sedan var vi faktiskt det bättre laget sett till hur vi kontrollerade spelet. Men i slutet av matchen var det lite brist på erfarenhet bland spelarna i vårt lag som ledde till att vi släppte in ett mål med tio minuter kvar, säger Bachirou, som inte kan känna sig helt nöjd trots skrällpoängen i kvalet till Afrikanska mästerskapen.

– Det var en besvikelse efter matchen, för vi hade en bra chans att vinna. Men att få en poäng mot Kamerun är så klart ett jättebra resultat.

När han nu återvänder till Malmö står han inför ett liknande spelschema som han upplevde med Östersunds FK under fjolåret. Malmö kliver under kommande vecka in i Europa Leagues gruppspel där de ställs mot Genk, Sarpsborg och Besiktas.

– Det är ingen enkel grupp, men det är inte heller den tuffaste gruppen. Det känns öppet och alla lag kommer att ha chanser, men vi har goda chanser att ta oss vidare. Det gäller att vi startar bra och gör bra ifrån oss både på hemma- och bortaplan.

Ni avslutar gruppspelet i Istanbul. Ser du fram emot att återvända dit?

– Ja, det gör jag definitivt. Senast jag var där gick det ju väldigt bra och det är en fin stad också, säger Bachirou, som var med och slog ut Galatasaray ur kvalet förra sommaren.

Närmast på Fouad Bachirous schema står en annan återkomst – den till Jämtkraft Arena.

– Jag ser verkligen fram emot matchen, att komma tillbaka till Östersund och att få dela alla goda minnen med människor som stöttat mig under de senaste tre–fyra åren. Jag är så tacksam för vad de gjorde för mig på platsen som jag växte mycket på som person, säger Bachirou.

– Östersund är en väldigt speciell plats för mig och att få spela på den arenan igen kommer att betyda mycket.

Det blir andra gången som Bachirou återvänder till Östersund som Malmöspelare efter att han var med och slog ut ÖFK ur cupen i våras.

Vilket mottagande förväntar du dig av fansen?

– Jag förväntar mig självklart inte att de ska heja på mig nu utan att de fortsätter stötta Östersund på ett lika bra sätt som de gjort under de senaste säsongerna. Men det kommer att vara fint för mig att få se bekanta ansikten.

Vad tror du om själva matchen?

– Matcher mellan Östersund och Malmö har alltid varit välspelade, så jag tror framför allt att det kommer vara en bra match, säger han och fortsätter:

– Nyckeln att vinna mot Östersund är att vi är modiga och inte låta dem ha tid med boll. Vi ska försöka spela som att det är en hemmamatch, för om vi ger Östersund för mycket respekt kan de göra stor skada på planen.

Bachirou menar att han har tät kontakt med många av sina tidigare lagkamrater fortfarande och att han förväntar sig att många meddelanden skickas under dagarna inför matchen.

Från Östersundshåll bekräftar Dennis Widgren att han brukar ha kontakt med Bachirou och att han har gratulerat till avancemanget till Europa League.

– Det var kul för honom. Det förtjänar han och en så bra spelare ska spela i Europa, säger Widgren.

