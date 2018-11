Jämna tillställningar och många vinster för ÖFK mot Hammarby – så har det gått i tidigare möten

29 juni 2013 ÖFK–Hammarby 1–1:

Ett nytt publikrekord noterades på Jämtkraft Arena när 6 028 åskådare letat sig till ÖFK:s match mot Hammarby helgen efter midsommaren 2013. Petter Augustsson släppte in matchens första mål från Sebastian Castro-Tello efter en kvarts spel, men ÖFK kom tillbaka och kvitterade med 20 minuter kvar av matchen genom Rasmus Lindkvist, som senare såldes till norska Vålerenga efter säsongen.

2 november 2013: Hammarby–ÖFK 2–1:

I den sista omgången möttes lagen igen i en avslagen tillställning där Jamie Hopcutt gav ÖFK ledningen. Hammarby vände sedan och vann med 2–1 efter mål av Nahir Besara och Mikael Rynell.

Falkenberg och Örebro kvalificerade sig för allsvenskt spel. ÖFK och Hammarby blev kvar i superettan till säsongen 2014.

15 juni 2014 ÖFK–Hammarby 1–1:

Modou Barrow och Seon-Min Moon saknades i ÖFK:s trupp på grund av avstängningar, men laget hade ändå ett spelövertag under stora delar av matchen. Jan Gunnar Solli gav gästerna ledningen i början av den andra halvleken och ÖFK fick därefter en straff som Ammar Ahmed missade. ÖFK:s kvittering kom sent genom Jamie Hopcutt som satte målet efter ett fint inlägg från Denns Widgren.

21 oktober 2014 Hammarby–ÖFK 4–2:

I den mest målrika matchen hittills mellan lagen tog Hammarby ledningen tidigt genom Besara, men efter mål av Alex Dyer och Emir Smajic blev det tyst på Tele2 Arena. ÖFK lyckades däremot inte hålla ledningen särskilt länge. Bara minuterna efter Smajic mål var Besara framme igen och efter Kennedy Bakricioglus 3–2-mål kunde Besara fullborda sitt hattrick. Hammarby återtog i och med segern serieledningen och flyttades därefter, tillsammans med Gif Sundsvall, upp i allsvenskan.

31 januari 2016 ÖFK–Hammarby 2–0:

Aly Keita höll nollan samtidigt som Alex Dyer och Saman Ghoddos gjorde mål framåt under inledningen av den andra halvleken när ÖFK på ett övertygande sätt besegrade Hammarby i träningsmatchen i spanska Salou.

– Jag tycker att Östersund fortsätter att spela en trevlig fotboll precis som de gjort tidigare, sade Nanne Bergstrand efter matchen.

4 april 2016 Hammarby–ÖFK 1–1:

"Jag är kär, jag är kär", utbrast Jens Fjellström i Cmores studio efter den första halvleken på Tele2 Arena. Lars Sætras gav hemmalaget ledningen efter en tilltrasslad hörna, men därefter var det ett bolltrillande ÖFK som dominerade halvleken. Saman Ghoddos kunde, snyggt framspelad av Alex Dyer, göra ÖFK:s enda mål i matchen, som också var det första i allsvenskt spel.

26 oktober 2016 ÖFK–Hammarby 2-0:

När ÖFK tog emot Hammarby ett halvår senare på Jämtkraft Arena, hade ÖFK fortfarande inga vinster i seriespel mot Hammarby. Skulle det här bli den första? Ja, faktiskt. Efter en mållös första halvlek klev Alhaji Gero fram och gjorde det första målet i minut 73, och på övertid slog Curtis Edwards till och gjorde ÖFK:s andra mål. Två mot noll blev alltså resultatet, och ÖFK hade tagit sin första seger mot Hammarby i seriespel, någonsin.

5 mars 2017 ÖFK–Hammarby 1–0:

Nästa gång lagen möttes var det i Svenska Cupen i gruppspelet. ÖFK vann överlägset i gruppen, efter vinst i samtliga matcher. Den mot Hammarby spelades den 5 mars i Östersund, i Östersund betyder det fortfarande vinter och iskyla och mycket riktigt låg det drivor av snö längs fotbollsplanen. Redan i matchminut fem såg ÖFK till att göra mål genom Hosam Aiesh, och sedan var det stopp. ÖFK tog sig vidare, och vann till slut hela cupen.

7 maj 2017 ÖFK–Hammarby 2–1:

Nästa gång lagen möttes hade snön försvunnit även om kylan höll i sig. Men den här gången var det Hammarby som gjorde första målet, som däremot inte blev det sista i matchen. För efter Hammarbys 0–1 mål i den 62:a minuten, tog det bara 11 minuter innan Alhaji Gero hade utjämnat. På stopptid, i matchminut 94, slog Jamie Hopcutt till och gjorde ÖFK:s andra mål i matchen, som tack vare det fick med sig tre poäng istället för ett.

26 juni 2017 Hammarby–ÖFK 0–3:

Mållöst i första halvlek, känns det igen? Ja, så har nämligen många matcher mellan ÖFK och Hammarby sett ut, och denna var inget undantag.

Den 26 juni möttes Hammarby och ÖFK i Norrtälje för en träningsmatch. Efter 53 minuter satt det första målet för ÖFK, som genom Ludvig Fritzson och tio minuter senare, i matchminut 64 gjorde Saman Ghoddos ÖFK:s andra mål och bara minuten efter var Alhaji Gero framme och gjorde det tredje.

13 augusti 2017 Hammarby–ÖFK 2–2:

Fyra raka möten hade ÖFK vunnit mot Hammarby när de kom till Tele 2 arena den 13 augusti 2017 för returmötet med Hammarby för säsongen. Och det var en jämn match, där resultatet slutade lika. 29 minuter in i matchen gjorde Hammarbys Romulo det första målet, men ledningen var kortvarig för fyra minuter senare, i minut 33, gjorde ÖFK:s Saman Ghoddos 1–1. I den andra halvleken tilldömdes Hammarby straff. 2–1-ledningen fick de ha i cirka 11 minuter, innan även ÖFK fick en straff tilldömd på stopptid, där Brwa Nouri utjämnade till 2–2 i minut 93.

9 juli 2018 Hammarby–ÖFK 1–2:

Kanske kändes det mentalt tungt för ÖFK att gå in i pausvila under matchen mot Hammarby den 9 juli, som i matchminut 40 släppt in 1–0 och fick inleda andra halvlek med underläge.

Men inga problem, sa ÖFK och gick ut och gjorde 1–1 i minut 58, genom Tesfaldet Tekie. Och visst skulle det bli fler mål. Saman Ghoddos såg till att få in en boll bara tre minuter efter Tekies mål.

1-2 till ÖFK stod sig till slutet av matchen, och ÖFK har med det facitet inte förlorat mot Hammarby sedan 21 oktober 2014.