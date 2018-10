JUST NU: Uppgavs jagas av Juventus – klar för ÖFK

ÖFK bekräftade så tidigt som 19 oktober att Webb var nära en övergång till klubben. Då hade han redan besökt Östersund vid flera tillfällen.

– Att få in David kommer att bli väldigt bra för oss. Han har ett fantastiskt nätverk och en väldigt bra historik. Vi är väldigt nära att få alla bitar på plats. Jag hoppas att det är klart inom de närmsta dagarna, sa tränaren Ian Burchnall till Sporten då.

Nu är det helt klart. Scouten, som jobbat för bland annat Crystal Palace, Southampton, Bournemouth och Tottenham men även uppgetts vara intressant för Juventus, presenterades på en presskonferens under måndagen. Och det i den nya rollen som teknisk direktör.

Daniel Kindberg, ordförande under time out, utvecklade under presskonferensen vad den nya rollen innebär.

– Hans uppgifter kommer omsluta flera områden. Det kommer omfatta scoutingområdet, rekryteringsmetodik och kontraktsdiskussioner till ståd åt Ian (Burchnall, huvudtränare), säger också och fortsätter:

– Han kommer också att ha ansvar för försäljningsprocessen. Som ni känner till så är det ett enormt viktigt område och något vi känner är något av en paradgren för Östersunds Fotbollsklubb.

Daniel Kindberg ville även förtydliga att Ian Burchnall hela tiden haft ett 3,5-årskontrakt och därmed fortsätter i klubben.

– Han ska vara kvar i klubben i tre år till. Minst, säger Kindberg.

