Saman Ghoddos om självförtroendet som aldrig varit högre: "Jag spelar och njuter verkligen av livet"

Ghoddos själv, han stod för två mål på mindre än två minuter. En frispark, som börjar bli lite av hans signatur, och ett snyggt spelmål på en touch som följde därefter.

– Det är viktigt att vi gör mål på de här chanserna, speciellt när vi är så aggressiva i första halvlek. Annars så kanske man tappar hoppet lite, det var viktigt att när vi är aggressiva, vinner boll och får dessa målchanser att vi också sätter dit den, säger han och fortsätter:

– Det ger oss en motivation att fortsätta, det är så vi gör första, andra, tredje och fjärde målet. Vi bara fortsätter och hugger till. Jag tycker att deras mål är tur, det är snyggt men väldigt tur tycker jag. Vi spelade bara av matchen sen och försökte att vara så bra som möjligt i andra halvlek.

Spelmässigt är det inte så stor skillnad mellan Ian och Grahams sätt, men nu gör ni fler mål. Sitter det i självförtroendet eller vad är det som gör att det lossnar?

– Såklart är det självförtroendet, vi har inte förlorat på sex-sju matcher. Vi har tagit fyra poäng mot två starka lag på bortaplan, vi har extremt mycket självförtroende just nu och det är bra stämning i truppen. Det är som vanligt bara att just nu så går bollen in istället för stolpe ut.

Saman Ghoddos har blivit en riktigt vass frisparksläggare och visat prov på en hel del fina frisparksmål, senast mot Malmö och nu även mot Trelleborg.

– Träning ger resultat och det är jag glad över. Jag förväntar mig att det ska bli mål, det är den inställningen jag måste ha. Jag tänker tillbaka på tidigare frisparkar som det gått bra på match och på träning och försöka hitta den där känslan av att det kommer att gå bra och att den ska gå in.

Har du någonsin haft så stort självförtroende som du har nu?

– Nej, det vet jag inte. Eller just nu så känns det som att jag är i ett riktigt bra stim, jag kanske inte är riktigt, riktigt nittiominutersfit, jag blir slut i slutet av matcherna och får krampkänning men när det gäller i boxen så är jag i ett riktigt bra stim.

Har du några konkreta bud från andra klubbar just nu?

– Det har jag ingen aning om, det är det mest Kindberg och agenterna som har koll på. Jag är här jag spelar och jag njuter verkligen av livet och det ska jag fortsätta att göra.

Spelar du mot Elfsborg?

– Det får vi se, det kan jag inte garantera.

Med sex poäng bakom AIK, hur ser du på möjligheten att utmana dem?

– Vi ska väl inte tänka så långt fram, såklart kollar man på nästa match och vill alltid ligga högt i toppen av tabellen, det är en av våra ambitioner. Just nu ser det bra ut, bättre än på länge så det är bara att fortsätta.

Hur tog du beskedet att det är Ian som fortsätter som huvudtränare säsongen ut?

– Det är jättebra, han har visat att han är en jättebra tränare som har många likheter med Graham. Det var viktigt att vi fick in en sådan bra tränare så nu är det väl bara att köra på. Han har nya idéer samtidigt som han kör på samma spår som Graham, det gör det lättare för oss. Han är en jätteduktig tränare och jag ser jättemycket fram emot att jobba med honom.

