Skyttekungen John Eriksson testas av ÖFK: "Lite svårt att hänga med i början"

John Eriksson och Alsen har en fin säsong bakom sig i division 3-spelet. Under söndagen avslutade laget säsongen med en 2–0-seger över Svartvik vilket innebar att föreningen noterade den bästa sportsliga säsongen någonsin. Inför matchen hade Eriksson 20 mål på 21 spelade matcher och chans på skytteligatiteln, men Eriksson hamnade utanför målprotokollet och slutade sedan ett mål bakom täten i skytteligan.

– Jag hade skott i både stolpen och ribban och borde väl ha satt någon, så lite surt var det. Men det viktigaste var att vi fick vinna sista matchen, som också var "Dalas" sista match.

Mycket talar för att matchen även var Erikssons sista i Alsen för den här gången. IFK Östersund, Ytterhogdal och Gottne har visat intresse för honom och under tisdagen dök han upp på Jämtkraft Arena i ÖFK-kläder.

– Det är bara kul att få komma hit och prova på, sedan får man se vart det leder. Jag får försöka njuta av att komma hit nu bara, säger Eriksson, som fick beskedet om provträningen under måndagskvällen.

Eriksson kommer att träna tillsammans med laget under tre dagar och kände under tisdagen vissa svårigheter att komma in i det nya.

– Det var svårt och lite ovant men det gick hyfsat ändå. Det var lite svårt att hänga med i början för att jag inte fattade övningen riktigt, men sedan kom jag in i det mer och då blev det bättre när jag kunde slappna av lite mer.

Eriksson har god koll på ÖFK-spelarna sedan tidigare då han följt laget under längre tid, men menar att han inte ägnat särskilt mycket tid till att tänka på sig själv som eventuell ÖFK-spelare.

–Det är klart man har drömmar, men det är inget jag går runt och funderar på.

Eriksson gjorde en träning under Graham Potters ledning i våras, men för nye ÖFK-tränaren Ian Burchnall var Erikssons ansikte nytt.

– Vi har haft få spelare ute på planen under en tid nu och för oss var det här en bra möjlighet att få in en ny spelare och samtidigt titta på en lokal spelare som gjort bra ifrån sig, säger Burchnall.

ÖFK har tidigare gett spelare från lägre nivå – där Curtis Edwards är det tydligt exempel – chansen att komma in i den allsvenska truppen.

– Ni har sett var vi hämtat spelare tidigare. Vi väger inte in var de spelat tidigare särskilt mycket utan tittar mer på vilka kvalitéer de har, säger Burchnall, som menar att det är för tidigt för honom att bedöma Eriksson som spelare.

– Jag brukar inte kunna säga så mycket om en spelare efter bara ett pass, men han gjorde okej ifrån sig och kommer att fortsätta träna med oss under veckan.

