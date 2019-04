Ås IF stort steg närmare egen konstgräsplan – fick bidrag på fyra miljoner: "Ståpäls på överarmen"

För att kunna träna fotboll utomhus under vinterhalvåret får de äldre lagen i Ås IF åka in till Östersund där de tränar på Lövsta IP. Detta möjliggörs tack vare ett samarbete med Frösö IF – annars hade planhyrorna varit för dyra.

– Det är vi tacksamma för och har gjort i flera år, säger Joakim Mattsson, sektionsmedlem i Ås IF.

När föreningen under 2017 inledde en satsning för att kunna få till stånd en egen konstgräsplan i kommunen bestämde sig Joakim Mattsson för att ingå i den grupp som skulle driva frågan framåt.

Fram tills nyligen var det framför allt Fotbollförbundet som bidragit till satsningen då de strax före jul sköt in 350 000 kronor.

Men igår kom beskedet som gör drömmen om en konstgräsplan betydligt mer realistisk: Allmänna arvsfonden har beviljat ett bidrag på fyra miljoner kronor.

– Man var ju lycklig och glad. Jag fick ju ståpäls på överarmen, det var helt magiskt att läsa, säger Mattsson.

Fortfarande saknas ett antal miljoner kronor innan man kan ro i land satsningen.

– Vi siktar på att det ska bli mellan 7-7,5 miljon. Men det här var den absolut största grundplåten för att gå vidare. Annars hade vi aldrig kunnat få en konstgräsplan.

Hur ska ni göra för att få in resten?

– Vi har andra fonder som vi kan söka. Vi har sponsorer som vi ska försöka bearbeta, för det det har vi inte gjort än. Vi ville inte prata med sponsorer innan vi hade den här grundplåten.

Ett annat hinder som också måste passeras är den överklagan som skickats in mot föreningens bygglov. Konstgräsplanen är inte tänkt att läggas på befintliga planer, utan i anslutning nuvarande anläggning vid Hovängen och det har inte gillats av privatpersoner.

– Men vi hoppas att vi ska lösa den överklagan som ligger.

Och enligt Mattsson borde ett första spadtag inte vara allt för långt borta.

– Det realistiska är om ett år när det blir varmt på sommaren här.

Vilken effekt skulle det få om ni kunde bygga en konstgräsplan?

– Traditionen är att vi varit en ungdomsföreningen. Med bättre möjligheter att träna ska vi försöka få till ett damlag och ett herrlag för de högre divisionerna. Framför allt får vi möjligheten att ta hand om killar och tjejer som vill spela fotboll.