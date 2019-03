Burchnalls hyllning till Unitedtränaren – inför mötet med hans förra klubb: "Hittat helt rätt"

Under dramatiska former lämnade José Mourinho tränarsysslan i Manchester United precis innan jul. In kom Ole Gunnar Solskjär, en före detta storspelare i laget. Det tvingade i sin tur Molde FK att släppa honom från sitt jobb som huvudtränare i klubben.

Sedan att han tog över Man United har laget gått som tåget och radat upp segrar. Men det var i Molde han startade sin tränarkarriär på riktigt och ÖFK:s tränare Ian Burchnall har följt honom nära, både i England och Norge.

– Han tog över efter Kjell Jonevret, som jag sedan var assisterande för i Viking Stavanger. Han tog mycket av sin erfarenhet från Manchester United till Molde. Han tog med en vinnarmentalitet som fick fäste i klubben. Och två ligatitlar på det.

Burchnall menar att han förtjänade chansen i England men också att det fanns enkla förklaringar till tränarvalet.

– Det hjälper såklart med hans spelarbakgrund och kopplingarna till klubben. Det gör stor skillnad.

Solskjär var tränare under en säsong tidigare i Premier League, i Cardiff City. Ett lag som till slut åkte ur högstaserien i England. Hittills har det sett betydligt annorlunda ut i Manchester United. Laget är med i kampen om topp 4-placeringar.

– Jag tror att du kan vara en briljant tränare i ett lag som nu i Man United, men många trodde nog inte det om honom när han tränade Cardiff. Men han var inte en dålig tränare då, det var antagligen fel miljö för honom. Nu har han hittat helt rätt.

– Det är kul att se någon gå från en liga i norden till toppen av Premier League, säger Ian Burchnall.

På söndag ställs ÖFK mot Molde. Som nu har Erling Moe som tränare.

– Det är en väldigt bra klubb. Jag har varit där många gånger och mött dem. De har alltid mycket kvalité och många talangfulla spelare, helst från Norge. Jag känner Erling Moe sedan tidigare, han och jag gick UEFA Pro Licens-utbildningen tillsammans. Han är väldigt bra och har fina resultat bakom sig.

– Det är utan tvekan en av de mest välskötta klubbarna i Norge. Jag tror att det blir väldigt tajt mellan dem och Rosenborg i norska ligan i år.

Ett lag som spelar på naturgräs är inte det enklaste att hitta i norden, premiären i allsvenskan mot AIK spelas också på naturgräs. Vilket är positivt för ÖFK. Han har väldigt bra koll på Norge efter sex år i landet.

– Det ska bli väldigt kul att åka tillbaka, säger Ian Burchnall.