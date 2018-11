Från Ope till Ohio – Gabriel Leding en av många jämtar som testar lyckan i USA: "Jättenöjd med valet"

19-årige Gabriel Leding har Ope som sin moderklubb men har de senaste säsongerna spelat för både IFK Östersund och Frösön. Under sommaren tog han beslutet att lämna den jämtländska fotbollen för att resa till USA för kombinerade studier och fotbollssatsning.

– Själva idén kom tack vare att jag hade kompisar som åkte och gjorde sitt första år 2017. Jag fick höra bra saker om att det var en upplevelse i sig och bra även fotbollsmässigt.

Efter gymnasietiden, där Leding gick NIU Fotboll och tog studenten 2017, började han jobba som säljare. Men suget efter att kunna satsa på heltid och återgå till samma träningsmängd som han blivit van vid under gymnasieåren växte starkare.

- Självklart går det att kliva upp klockan 6 på morgonen för att gymma och få in extrapassen, men det blir inte samma sak. I längden blir det påfrestande och de optimala förutsättningarna att fortsätta med en elitsatsning inte riktigt fanns. Då såg jag USA som ett alternativ.

Leding tog hjälp av en agentur för att hitta en skola och ett lag som kunde passa honom.

– Jag hade sex–sju konkreta förslag och det var många Skypeintervjuer som gjordes när jag skulle välja, men i slutändan var det ändå föll på var ändå det ekonomiska med att få ett bra stipendium. Det är i sig också ett tecken på att tränarna tror på en och att det är tänkt att man får en relativt stor roll i laget.

Beslutet att tacka ja till förslaget från Lake Eire i Cleveland, Ohio blev lyckat för Gabriel Leding.

– Med tanke på hur säsongen utspelade sig och att jag fick starta i varje match så är jag jättenöjd med valet.

Samtidigt som Leding fått stort förtroende från tränarna har laget även nått stora framgångar. Efter att ha nått en tiondeplats under 2017 tog sig laget nu till en semifinal i slutspelet av division 2 i NCAA. Placeringen var skolans bästa någonsin i konferensen Great Midwest.

Du kan ta på dig äran för att det har gått så bra då?

– (Skratt) Nja, jag har startat i alla fall och haft viss del i det. Men det har tillkommit en del spelare denna säsong, så det är flera som bidragit till att laget blivit bättre.

Den fotboll som spelades var något nytt för Leding och en typ av spel som egentligen inte passade in med hans styrkor, som han själv menar är spelförståelsen och är en bra passningsspelet.

– Det var verkligen intressant att uppleva. Den största skillnaden är att det är sjukt stort fokus på fysik och duellspelet. Tempot är väldigt högt och löpstyrkan hos spelarna är sjukt hög. Det är också rätt galet när man tänker efter, men om du gör en tackling som sänker en motståndare ställer sig hela bänken upp och jublar. Det kanske låter överdrivet, men för min del har det faktiskt varit väldigt utvecklande när jag tycker att närkampsspelet varit en av mina svagheter tidigare. Men skulle man varit en spelare som inte vill gå in i närkamper här, då är det bänken direkt, säger Leding, som menar att kvalitén på spelet går att jämföra med division 3-nivå hemma.

– Skulle jag sätta vårt lag i division 3 mellersta Norrland skulle jag ändå påstå att vi skulle vara ett av topplagen, men inte mycket mer än så.

Leding anlände i början av augusti och inledde med två veckors försäsong innan det intensiva seriespelet inleddes. Under säsongen spelade laget 2–3 matcher fram till slutspelet i början av november. När tävlingssäsongen nu är avslutad väntar en helt ny vardag.

– Det är ju speciellt och något som jag kan tycka är negativt att NCAA har väldigt många regler och vill vara märkvärdiga när de reglerar hur mycket man får träna. De veckorna som är kvar innan jul är det off season och vila. När man kommer tillbaka i januari har man från då fram till spring break, i mitten av mars, försäsong med ett organiserat fotbollspass i veckan. Utöver det är det mycket löpning och gym. Från mitten av mars till mitten av maj är det spring season där man får ha tre träningar i veckan och fem matcher under den perioden.

Så den roliga perioden av året har avslutats?

– Så är det, men om man ska försöka tänka positivt så har man väldigt mycket tid att jobba på just fysiken och konditionen. Närkampsspelet har inte varit mitt bästa attribut tidigare. När man varit hemma i Jämtland har det varit minst fem–sex träningar och en match per vecka, året om ända sedan man var 10 år. Nu har man verkligen tid att jobba på fysiken.

Under vintern och våren får Leding även tid att fundera på om han vill fortsätta äventyret under hela studietiden.

– Utbildningen är fyra år för att ta examen. Några av kompisarna som var här förra året körde bara ett år för själva upplevelsen och jag själv vet inte riktigt än hur det blir. Fyra år är väldigt lång tid. Jag får se hur våren utspelar sig. Det är inga matcher då och som jag uppfattat det kan den bli ganska lång och tråkig om man inte hittar på saker själv. Jag får bestämma mig då hur jag gör med de kommande åren.

Att gå på college är dyrt och de flesta europeiska spelare som söker sig till amerikanska skolor får utbildningen till viss del betald av skolan.

– Generellt sett är det väldigt dyrt att gå på college och den ungefärliga totalkostnaden per år, utan stipendium, är 40 000 dollar. Som internationell så är det sällsynt att man inte får någon form av stipendium, säger Leding, som själv har ett stipendium som täcker 75 procent och dessutom får stöd från CSN.

– Själva egenkostnaden i mitt fall är ungefär 80 000 kronor och tänker man hur det skulle sett ut att plugga i någon annan stad i Sverige skulle man vara glad för att klara sig på en sådan summa. Det handlar inte om några överdrivet stora kostnader om man kan få till ett hyfsat stipendium.

I mitten av december, innan Leding reser hem för julfirande, kommer stipendierna att omförhandlas.

– Där får man se vad coacherna säger. Om jag får ett förbättrat stipendium kommer det så klart att spela in också. Förhoppningen är att jag kan få en liten förbättring eftersom det inte är så vanligt att man kommer in och får så mycket speltid som freshman.

Gabriel Leding är nu en i raden av unga jämtar som tagit klivet för att testa spel på college i USA. En trend som har sin förklaring i att ordet sprider sig snabbt, enligt Leding själv.

– Generellt har ju fotbollen i USA fått ett lyft under de senaste åren med MLS och proffsfotbollen som blivit större. Men jag tror att det mest handlar om att det går från mun till mun. Jag skulle inte ha flyttat om jag inte hade fått höra från mina kompisar vad de tyckt och deras erfarenheter. Det blir lätt en trend när det är många som inte vet vad de ska göra efter gymnasiet. Att ta ett år i USA för upplevelsen eller för att se över möjligheterna är uppenbarligen något som många ser som ett alternativ.

För Ledings del tror han att han kommer att ha nytta av studierna inom Sports management oavsett om han väljer att stanna kvar eller återvända hem till Sverige, då det är inom idrotten han helst vill jobba framöver.

– Det är idrott som jag verkligen har som intresse, så att jobba inom någon idrottsorganisation vore väldigt kul. Jag jobbade ju också som säljare under året mellan studenten och att jag åkte hit, så säljare inom någon idrottsförening kanske vore det optimala.

Gabriel Leding

Ålder: 19 år.

Position: Innermittfälare.

Spelar för: Lake Erie College i Cleveland, Ohio

Tidigare klubbar: Ope, IFK Östersund, Frösön.

Övriga jämtar i USA: Anton Sundström, född 1999, Lees McRae College, tidigare IFK Östersund, Gustav Norin, 1997, State University of New York Plattsburgh (IFK Östersund), Anton Sörlin, 1997, The King’s College (IFK Östersund), Philip Danielsson, 1996, North Park University (IFK Östersund/Tandsbyn), Moa Rihne, 1998, North Park University (Brunflo), Julia Elvbo, 1998, Ball State University (ÖDFF).

Jämtar som nyligen återvänt från spel i USA: Tobias Wiklund, 1998, Caldwell University (Ope), Emil Opsal, 1998, Oklahoma Wesleyan University (IFK Östersund), Lucas Ternqvist, 1998, Davis & Elkins College (Ope).