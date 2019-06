Nolervik: Herman har en fotbollsplan i trädgården – nu blir den historisk: "Här ska spelas länets första gåfotbolls-turnering"

Han stannade och lade cykeln i diket och när jag mötte hans ögon var det lidelse jag såg.

Lidelse för en sport.

Kärleken till en boll, för så älskade han fotbollen att han var beredd att göra nästan vad som helst för att få den att rulla.

Han log när han mötte mig.

Han sa:

– Välkommen till Gimvalla, här kommer den historiska turneringen att äga rum.

Hans namn var Herman.

Herman van Molle var belgare i grunden och hade kommit till Jämtland efter att ha träffat en flicka från bygden. Nu bodde han ett stenkast från fotbollsplanen på en gård i Gimdalen sedan flera år tillbaka.

Då och då besökte han sitt hemland där han fortfarande hade flera kompisar från fotbollstiden.

Framför oss den här ljumma junikvällen i motljuset låg den fina planen utsträckt som en skogstjärn. Gimdalen IF:s gamla hemmaarena från 1950-talet. Under senare år igenvuxen med tuvor och sly som slagit rot i gruset där fordom byns hjältar skrubbat sina kämparknän.

Nu nyslagen och fräsch. Jämn och fin. Läckert inbjudande.

Här skulle i sommar historia skrivas, berättade han och lade bollen på pannan och balanserade den snyggt.

Så här var Hermans historia.

"Jag har spelat fotboll i hela mitt liv. 1984 började jag komma till Gimdalen och jag bor här nästan permanent sedan 1993.

Här där vi står är det min skog och när jag kom hit första gången så fanns här en grusplan där ingen spelat sedan 1960-talet. Det var stor förödelse här, planen var fylld av skrot. Här var stenar, björksly, gamla bilar och sönderslaget glas.

Jag tänkte, shit, jag kan ha en fotbollsplan i min trädgård i princip alltså.

På den tiden var vägen hit från Nyhem en gammal grusväg och när de gjorde om den och la asfalt för 20 år sedan kom någon på den galna idén om att all jord som kördes bort från vägen kunde fraktas hit, och så blev det.

Jag tänkte då att jag ville ha en fotbollsplan hur mycket som helst så jag plöjde ner lite egna pengar i projektet och så med mycket ideellt arbete från byborna och många ungdomar så har vi fixat det här. Under fotbolls-VM i Sydafrika 2010 sådde jag för första gången och nu är den riktigt fin. Just nu är det en del mossa, och jorden under är inte helt perfekt, men om en månad kommer den att vara perfekt. Den blir väldigt fin under sommaren och det räcker för oss."

I Gimdalen bor ungefär 60 personer, men på sommaren ökar befolkningen dramatiskt när alla hemvändare kommer.

– Det är främst många yngre som kommer och då spelar vi interna matcher i byn med riktiga mål med nät.

Herman nickade bollen en gång och tog den sedan i sina händer. Han pekade sedan på sina knän och sa:

– Jag kan inte springa längre eftersom jag har förstört båda mina knän. När vi spelar matcher kan jag stå i mål, men jag vill ju spela ute, så vad gör man?

Då läste Herman om det nya sättet att spela fotboll som kommer från England, "Walking football". Det var gamla proffsspelare i den holländska klubben Heerenveen som ville fortsätta spela trots skador och skavanker, så de spelade "gå-fotboll".

– Jag tänkte, det kanske är lösningen. Så förra sommaren testade vi att spela matcher här i byn. Vi fick ihop ett 20-tal som spelade och säkert 30-40 i publiken.

– Det blev en fantastisk respons och alla sa att det här måste vi fortsätta med. Så i sommar blir det nu av. Det kommer att arrangeras en turnering i gåfotboll i Gimdalen.

Hittills är det klart med sex lag. Lagen är mixade och ingen får vara under 50 år. Planen kommer att delas i två och matcherna spelas alltså på bredden.

– Det är sjumanna utan målvakter. Matchtiden är två gånger 15 minuter och man får byta hur ofta man vill, sa Herman.

Herman förklarade reglerna:

– Det finns ju inga officiella regler eftersom sporten inte finns officiellt, men du vet vad gång är, du måste alltid ha en fot på marken, men får inte springa. Det går fort ändå. Om du springer blåser domaren för frispark. Så kom ihåg, en fot på marken, mixade lag, ingen kroppskontakt, inte sparka högre än höften, inga målvakter, inkast är inspark och vid frispark kan du börja dribbla själv utan att först ha passat en lagkamrat.

Men du Herman, jag måste få fråga, känns det som fotboll egentligen?

– Jadå, det går inte att underskatta. Det är väldigt roligt. Här är det teknik som gäller mer än fysik. Från början kan det vara lite svårt, det är ju en helt normal reflex att börja springa, och domaren får blåsa för frispark hela tiden, men efter ett tag så har du vant dig.

Turneringen avgörs i Gimdalen 14 juli och nu hoppas Herman att det ska bli en tradition och återkommande.

– Jag hoppas det. Jag har dessutom en galen idé att arrangera en landskamp mellan Sverige och Belgien nästa år. Då behöver jag få hit sex, sju belgare. Men jag har mina kamrater som jag spelat med och om jag ringer kommer de att stå här direkt.

– Det viktigaste är efter matchen, när det gäller folk i vår ålder i Sverige, så sitter vi hemma på kvällarna. Det finns inga pubar och så. Gåfotboll och arrangemanget runt det blir ett sätt att träffa folk och ha lite motion.

När vi var klara vid fotbollsplanen ville Herman visa mig bypuben. En alldeles underbar samlingslokal vid landsvägen mitt i byn.

Där satt vi en god stund och pratade om vad som behövs för att få byarna på den jämtländska landsbygden att leva. Den historien får vi återkomma till.

Föst ska vi spela lite gåfotboll.