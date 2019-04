Så har ÖFK presterat mot nykomlingar – det är svårigheterna: "De kan spela utan rädsla"

Falkenberg, som är tillbaka i allsvenskan efter några säsonger i superettan, svarade för en stark premiär och knäckte Örebro efter att John Björkengren satt matchens enda mål nere i Halland.

– Alla tre nykomlingar vann under premiärhelgen. De brukar ha mycket entusiasm i början. Det är en ny liga med nya utmaningar. De har inget att förlora och kan spela utan rädsla. Det är också varför det är så svårt att möta nykomlingar. Vi måste matcha deras orädda sätt att spela på, säger Ian Burchnall.

För ÖFK blev det en stark bortapoäng mot de regerande svenska mästarna AIK, och nästa utmaning för laget blir just Falkenberg i hemmapremiären.

– Vi måste låsa upp deras försvar. De är väldigt organiserade och har en bra defensiv struktur. Det syntes i matchen mot Örebro, säger Burchnall.

Sportens kartläggning visar att ÖFK brukar ha svårt när man för första gången ställs mot en nykomling – 2017 blev det förlust med 1–0 mot Halmstad och i fjol bjöd Dalkurd på en rejäl smällkaramell när man krossade de rödsvarta med hela 3-0 på Gavlevallen.

Därefter har ÖFK däremot visat på styrka mot nykomlingarna och efter förlusten mot Dalkurd gick man rent mot de uppflyttade lagen under 2018.

► Se ÖFK:s resultat mot nykomlingar de senaste tre säsongerna och läs sportens kommentar här nedan:

2018:

Dalkurd-ÖFK 3–0.

IF Brommapojkarna-ÖFK 0-4.

ÖFK–Trelleborg 4-1.

ÖFK–Brommapojkarna 3-1.

ÖFK–Dalkurd 3-0.

Trelleborg–ÖFK 0-1.

Facit: 5 segrar, 0 oavgjorda, 1 förlust, 15-5, 15 poäng av 18 möjliga.

Kommentar: Det började trögt för ÖFK mot nykomlingarna under 2018, Buya Turay gjorde två av målen i säsongens andra match när Dalkurd besegrade Östersund med 3–0. Efter det gick det betydligt bättre, två storsegrar mot Brommapojkarna bland annat. Dino Islamovic gjorde fem mål på två matcher mot BP. I hemmamatchen slog han till med ett av årets mål, skottet från över halva planen seglade in över Nikola Petric i BP-målet. Han gjorde tre mål i den matchen. I övrigt gjorde ÖFK en stark säsong mot nykomlingarna, förutom plumpen i april mot Dalkurd. Alla tre nykomlingar åkte ur allsvenskan 2018.

2017:

Halmstad–ÖFK 1–0.

AFC Eskilstuna–ÖFK 1–3.

ÖFK–Sirius 0-0.

ÖFK-Halmstad 0-0.

ÖFK–AFC Eskilstuna 3–0.

Sirius–ÖFK 0–5.

Facit: 3 segrar, 2 oavgjorda, 1 förlust, 11-2, 11 poäng av 18 möjliga.

Kommentar: ÖFK:s andra säsong i allsvenskan inleddes med ett möte mot nykomlingen Halmstad. På en svårspelad Örjans Vall gjorde HBK det svårt för ÖFK. Sead Haksabanovic gjorde matchens enda mål. Halmstad stod upp bra på Jämtkraft Arena också och klarade av ett kryss trots stor anstormning. En av säsongens mest imponerande segrar var borta mot Sirius med 5–0, Johan Bertilsson stod för tre mål i matchen. Det som gjorde segern än mer imponerande var faktumet att laget bara tre dagar innan hade besegrat Zorja Luhansk på bortaplan i Europa League. En slutsats av ÖFK:s möten med nykomlingarna som går att dra från 2017, är att de hade svårt att göra mål på hemmaplan i två av tre matcher.

2016:

Notera: ÖFK var själva en av två nykomlingar 2016.

ÖFK–Jönköpings Södra 1–0.

Jönköpings-Södra–ÖFK 1-1.

Facit: 1 vinst, 1 oavgjord, 0 förluster, 2-1, fyra poäng av sex möjliga.

Kommentar: ÖFK och J-Södra var nykomlingar under 2016. När lagen möttes i Jämtland var det hemmalaget som drog det längsta strået efter att Alex Dyer gjort matchens enda mål i minut 50. Men den stora ÖFK-snackisen – ja, kanske en av hela fotbolls-Sveriges största snackisar under fotbollshösten 2016 – uppkom i returmötet på Stadsparksvallen som avbröts på grund av att en inrusande supporter attackerade ÖFK:s målvakt Aly Keita. Efter många turer – bland annat via disciplinnämnden som gav ÖFK segern med 3–0 – beslutade till slut Besvärsnämnden att resultatet 1-1 – som stod vid tidpunkten när matchen avbröts – även blev slutresultatet.