Två tunga återbud – då kallas ”Sotte” in till landslaget

Det var under uppmärksammade former som Victor Nilsson Lindelöf under söndagen tackade nej till landslagssamlingen senare i mars. Fotbollskanalen uppgav nämligen att en stor anledning till beslutet var för att nära kompisen John Guidetti petats. Förbundet å sin sida nekar till detta och menar att det var på grund av personliga skäl.

Senare under kvällen kom nästa bakslag för blågult. Ännu en mittback tvingas nämligen stå över matcherna mot Rumänien och Norge. Det handlade om Pontus Jansson och där var anledningen tydligt specificerad: En knäskada som han ådrog sig under helgens ligaspel.

Den som istället får chansen att kliva in i laget blir då den förra ÖFK-backen Sotirios ”Sotte” Papagiannopoulos, som numera spelar i det danska storlaget FC Köpenhamn. Han har sedan tidigare gjort fyra landskamper, men ingen i tävlingssammanhang.

Anton Tinnerholm, som håller till i New York City, har också kallats in som ersättare.