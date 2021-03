Från Ås Ängar till Näldens station – nu händer det saker

Längs Nyhemsvägen i Ås, ja, ungefär vid bygdegården fast på andra sidan vägen, pågår nu markarbeten för fullt. Det är starten till de nya bostadsområden som ska byggas i Ås med omnejd.

Ås ängar är namnet på just detta bostadsområde. Det skriver Krokoms kommun på sin hemsida.

Under torsdagen var det lunchtid och arbetet stod stilla. Ett par män i gula västar satt i en redskapsbuss från företaget och åt lunch. I framsätet stod en hund och spanade ut på ovädret.

Det har hänt en del i området på några få dagar. Anläggningsarbetet i området, som heter Hektaren, innebär att man lägger nya vatten- och avloppsledningar för att sedan dra igång med själva bostadsbyggandet. Anläggningsarbetet väntas vara klart någon gång i augusti 2021. Det som görs nu är att det grävs och görs markarbeten och dessutom avverkas skog.

Vidare kommer det senare även att göras provborrningar för att kolla markbeskaffenhet främst på den mark som tillhör kommunen. Det kommer även att finnas mättekniker på plats som mäter byggnader, staket, vägar, asfalt och andra föremål som ligger inom planen.

Allt är enligt de planer som vi på ÖP skrivit om tidigare där Krokoms kommun under en tio-årsperiod satsar 310 miljoner kronor på infrastruktur i det område längs E 14 mellan Ås och Dvärsätt som kallas Stråket.

Nya huvudledningar för både vatten och avlopp ska byggas eftersom de befintliga inte har kapacitet för fler anslutningar. Ledningsnät ska läggas både på sjöbotten och under jord. Arbetet startade under oktober 2020 och kommer att fortsätta under drygt ett och ett halvt år.

Men det händer saker även på andra håll i kommunen. De lite segdragna planerna på ett tågstopp i Nälden för att underlätta för pendlingstrafiken ser nu ut att ha fått ny fart.

Under nästa vecka kommer Trafikverket att börja sina undersökningar kring spårområdet på plats i Nälden. Där kommer de att ta markprover för att sedan kunna börja bygget av den nya hållplatsen vid Mittbanan.

Enligt Trafikverket är Järnvägsplanen fastställd och bygghandlingar är under uppförande. Det kommer att bli perrong, gång och cykelvägar samt pendlarparkering vid den nya hållplatsen. Byggstart i Nälden är planerad till 2022.