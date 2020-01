Från doldis till stjärna – så mycket har Svahn tjänat på sprintsuccén: "Det kommer inte påverka min livsstil"

För drygt en månad sedan var Östersundsåkaren Linn Svahn en relativt okänd talang. Efter succén under tävlingarna i Davos och nu senast i Dresden har 20-åringen slagit igenom på allvar – och samtidigt dragit in stora prispengar.

– Pengar rullar in, det går bra, säger Svahn till Aftonbladet.