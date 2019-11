Från snowboardföretag i liten skala till 1 000 kvadratmeter med skidtillverkning – nu expanderar Åre Skidfabrik igen

Bredvid Handelshuset i Såå, sju kilometer öster om Åre ligger Skandinaviens enda alpina skidfabrik. I dag tillverkas där cirka 7000 par skidor per år, det egna märket Extrem, CMD som också är ett lokalt Åremärke, tre norska märken men även ett amerikanskt märke som valt att flytta sin produktion till Åre. Samtliga växer och enligt Patrik Söderlund som är en av ägarna har företaget en ökning på cirka 8-10 procent per år.

Åre Skidfabrik startade redan 1981 och på den tiden tillverkade grundarna Patrik Söderlund och Stefan Cederberg snowboards. 1995 flyttade tillverkningen från Björnänge till den nuvarande fabriken i Såå.

– Vi har växt rätt mycket under de senaste åren och blivit trångbodda. Det har gjort det tungarbetat eftersom vi måste flytta saker hela dagarna, berättar Patrik Söderlund.

Målet är att bli klar med det pågående markarbetet så snart som möjligt.

– Det viktigaste är att få till plattan innan det blir riktig vinter så det är precis på gränsen att vi hinner.

Utbyggnaden tillsammans med den nuvarande byggnaden kommer att ge cirka 1000 kvadratmeter produktionsyta. Något som innebär mer yta och ett bättre flöde under arbetet. I dagsläget förvaras glasfibern som är en färskvara i fryscontainrar utomhus, något som det blir ändring på nu då ett frysrum med luftslussar byggs invändigt.

– Som vi har det just nu blir det lika kallt inne som ute när vi öppnar porten för att lasta saker, det kan vara rätt jobbigt när det är minus 30 grader utomhus.

När företaget köpte fastigheten i Såå var de 3-4 personer som jobbade på Åre Skidfabrik. Då hade grundarna ingen aning om att de i framtiden skulle ha en arbetsstyrka på tolv personer och att företaget skulle gå från snowboard till skidor.

Under åren har Åre Skidfabrik tagit sig an tre olika communityprojekt där kunderna som skidorna är gjorda för får vara med och utveckla produkten. Opinion, världens första communityutvecklade skida, tjejskidan Mother Tree i samarbete med Inspire Us och i år är det dags för juniorskidan Roots90 att komma ut på marknaden.

– Nästa skida blir väl för dem som närmar sig pensionsålder, säger Patrik Söderlund med ett skratt.

Förutom att bygga ut har företaget även passat på att investera i nya maskiner som bland annat ska höja finishen på slipningen och skärmaskiner för att förbättra förutsättningarna för produktionen.

Målet är att utbyggnaden ska vara klar till slutet av mars då nästa års produktionssäsong drar igång. Fram tills dess råder ett lättare kaos i och med att även all ventilation byts ut till ventilation med värmeåtervinning och även bergvärme installeras.

– Vi har varit fokuserade på att minimera energin när vi ändå bygger om, så tills det är klart får vi kriga lite om utrymmet men vi ser fram emot slutresultatet, avslutar Patrik Söderlund.

