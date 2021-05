Från studenten till lumpen och ut i arbete – Per har stakat ut början till framtiden

Per Öst från Ammer i Bräcke kommun läser på Jämtlands Gymnasium Fyrvalla för att bli kyl- och värmepumpstekniker. Arbetsuppgifterna är exempelvis installation och service av kyl- och frysdiskar, isbanor och värmepumpar. Att det blev just den inriktningen är lite av en slump. En av lärarna på programmet råkade nämligen ha en sommarstuga intill släktgården i Ammer där Per är uppväxt.

– Jag visste inte riktigt vad jag ville bli när jag blir stor. Då föreslog han att jag skulle hänga med och kolla på skolan. Jag tyckte att det var ganska kul och på den vägen är det, säger han.

Nu närmar sig studierna sitt slut. Några förväntningar inför sista terminen på gymnasiet och att ta studenten har han inte haft.

– Man var redan förberedd från förra året. Jag satte förväntningarna lågt, så fick det bli som det blir.

I klassen är de fem elever och sista året har varit både utvecklande och roligt, menar han.

– Det har varit kul. Vi är en liten klass så vi blir ganska tajta.

Att studera under den pågående coronapandemin har bitvis varit lite besvärligt. Per Öst har dock inte upplevt att läget påverkat varken studierna eller betygen.

– Det är lite jobbigt att läsa på distans när man går en praktisk linje, men vi har haft turen att få vara mycket på skolan i och med att vi är så få i klassen, säger han.

Efter studenten väntar elva månaders värnplikt i Boden som bärgningsman med att bärga stridsvagnar om de kört fast eller skadats. Därefter är planen att ge sig ut på arbetsmarknaden som kyltekniker.

– Marknaden för yrket ser bra ut. Kanske inte just för Östersund men framförallt söderut. Vi får se vad som händer framöver, säger han.

Han ser fram emot studentdagen som kommer firas med klassen och parallellklassen. Sista året på skolan har varit kul, men att det inte blir tal om varken utspring till en stor folksamling eller flakåkning tycker han är lite tråkigt.

– Det hade man ju velat göra på riktigt. Speciellt flakåkningen hade varit rolig och det säger ju de flesta man pratat med.