Fredrik Sjölund: En nystart med mersmak för ÖFK – men den dystra sviten fortsätter

Rewan Amin sa det bäst: "Ingen tränare i världen kan ändra hur ett lag spelar efter två träningar"

Spelreglerna är givna. Det går inte att säga för mycket än om Amir Azrafshans intåg i ÖFK. Tidsaspekten är för viktig för att negligeras.

MEN.

Nog går det allt att se vissa förändrade mönster i spelet. Och kanske framförallt i viljan att gå framåt. Det har, ärligt talat, inte hänt så mycket när ÖFK behövt jaga ett mål i underläge under säsongen hittills.

Mot exempelvis Sirius vågade laget knappt spela in en boll in i motståndarnas straffområde under matchens sista 20 minuter.

Amir Azrafshans och Per Kapcevic (vem det nu var som bestämde) drag att flytta ner Rewan Amin och lyfta upp fyrtornen Noah Sonko Sundberg och Thomas Isherwood mot Malmö FF kändes som en frisk fläkt.

Lite välbehövlig desperation.

Det gav inget den här gången. Men det ger ju laget betydligt större chanser att skaka fram en chans. Och en chans kan vara det enda som behövs ibland.

Torsdagens match kan symboliseras av Ludvig Fritzsons slit. Han arbetar stenhårt över hela planen och gjorde välförtjänt första målet för säsongen. Han borde dessutom ha gjort två.

Något som Amir Azrafshan tryckte på efter matchen.

– Vi är ett lag som jobbar hårt. Det är vår grund.

Det syntes. Jag tyckte att det var ett hungrigt ÖFK som spelade. Det var hårda närkamper under hela matchens gång.

Men i ärlighetens namn måste det också sägas att kvalitetsmässigt så är Malmö FF ett betydligt bättre lag. Både i spelet och i bredden.

Vilken klasspelare de har fått in i Ola Toivonen. Han var inblandad i det mesta framåt för MFF de minuter han spelade. Hans passningar runtomkring straffområdet kommer skada fler lag än ÖFK.

Och Malmö kommer att finnas med i guldstriden när det nalkas advent.

Samtidigt fortsätter den dystra hemmastatistiken att hänga över ÖFK. Noll poäng är långt ifrån godkänt efter fyra hemmamatcher. Visserligen mot kvalificerat motstånd. Men ska laget ha en chans att stanna kvar i allsvenskan då måste poängen trilla in på hemmaplan.

På söndag ska ett nytt topplagi BK Häcken komma på besök med en 6–0-vinst i ryggen. Om hårt jobb var mantrat inför torsdagens match. Då kommer det inte vara så stor skillnad på söndag.

Och jag ville se ännu fler tecken och tendenser på hur Amir Azrafshans lag ska spela på planen.