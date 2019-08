Fredrik Sjölund: Jag tror inte på det här, ÖFK

Det är mycket som går emot ÖFK. Både på- och utanför planen.

Spelmässigt har det inte stämt på hela året. Helst inte på bortaplan. Men när ÖFK åker till det laget som faktiskt har sämre form och självförtroende i allsvenskan. Och levererar den här prestationen, det är långt ifrån godkänt. Det är uselt. Det går inte att försvara, eller skylla ifrån på något.

De spelmässiga problemen har pågått under längre tid, det går inte att göra någon koppling till det beslut som kom från Fifa under torsdagen. Det här handlar om fotboll och den idén som har saknats under i princip hela säsongen.

Men det här var ÖFK:s absolut sämsta match i allsvenskan sedan laget tog steget upp 2016. Det fanns inga linjer eller tydlighet. Det var slarvigt spel och passivt försvar. Spelarna ser helt vilsna ut på planen.

Båda målen var alldeles för billiga att ge bort. Helsingborg såg ut att vara ett topplag med stort självförtroende, men sanningen var att de förlorade 5–0 mot Norrköping för en vecka sedan och har haft jättestora problem i spelet. Det var ett helt rättvist resultat och ärligt nog närmare 3–0 än 2–1.

Att Alhaji Gero skulle göra mål var nästan givet på förhand. Släkten är alltid värst.

För ÖFK hade Rewan Amin (till vardags på mittfältet) i backlinjen uppenbara problem och Alex Purver som tappade bollar på helt fel ställen, gång på gång. Samt en Charlie Colkett som inte gjorde någon bra match, igen. Han missar dessutom den viktiga matchen mot Kalmar, efter ett onödigt gult mot HIF.

Det finns inte mycket att ta med sig från matchen för ÖFK:s del.

Med den här prestationen i bakhuvudet och ett stundande landslagsuppehåll runt hörnet, då börjar en fråga växa kring ÖFK och avslutningen av säsongen.

Hur länge kan Ian Burchnall fortsätta vara huvudtränare för ÖFK?