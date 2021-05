Fri inresa för nordiska medborgare – norsk hemvärnssoldat tror på ökad trafik till Sverige

Kort tid efter fredagens besked från utrikesminister Mikael Damberg (S), om att öppna gränsen mot de nordiska länderna, packade polisen som bevakat gränsen mot Norge på ett antal platser i länet ihop.

Från och med måndagen den 31 maj är det alltså ingen kontroll av vare sig coronatest eller andra dokument om man som norrman vill besöka Sverige.

Vid tullstationen i Storlien, där gränspolisen från slutet av januari kontrollerat personbilstrafiken, stannar numera bara godstrafik för att deklarera sin last.

En bit in i Norge vaktar dock det norska hemvärnet fortfarande.

– Det är som vanligt här, säger Alexander Fiskvik, hemvärnssoldat från Stjørdal.

Sverige är fortfarande en en väldigt röd zon för oss

Norrmännen har i princip inte gjort några förändringar vad gäller in- och utresor. I princip får endast norska medborgare och utländska medborgare bosatta i Norge, komma in i Norge. Reser man in från Sverige så måste man dessutom i regel in på karantänhotell.

– Sverige är fortfarande en en väldigt röd zon för oss på grund av den höga smittan, säger Alexander Fiskvik som uppger att trafiken under måndagen varit gles.

– Det är som intensivast på morgonen, sedan blir det väldigt lugnt utmed dagen. I princip all trafik utgörs av arbetspendlare och godstrafik.

Alexander Fiskvik tror dock att antalet norska medborgare med stugor i Sverige kommer att tillta den närmaste tiden.

– Ja, den trafiken kommer nog att öka. Har du stuga i Sverige är du sedan en tid tillbaka undantagen från karantänsreglerna om du åker över dagen. Och nu när du inte längre behöver göra ett coronatest för 500 kronor så är jag säker på att fler bilar kommer rulla förbi här, säger han.

Hemvärnet kommer att bemanna gränsstationen i Teveldalen, en knapp mil in i Norge från Storlien sett, som kortast till september i år.

– Det kan bli förlängt. Det enda vi vet just nu är att det inte kommer att bli förkortat även om vi i Norge skulle lätta på restriktionerna, säger Alexander Fiskvik.

När du inte längre behöver göra ett coronatest för 500 kronor så är jag säker på att fler bilar kommer rulla förbi här

Fjällkonditoriet i Storlien, som slog upp portarna i juli i fjol, har precis öppnat för dagen. Annaclara Faktus, driftchef på fiket, håller på att komma i ordning.

– Det är och kommer nog inte bli några norrmän här på ett tag, trots att Sverige öppnar upp, säger hon och fortsätter:

– Det spelar någon roll att Sverige lättat på gränsrestriktionerna, norrmännen har ju fortfarande kvar sina. Men vi har is i magen. De öppnar när de öppnar och när det väl händer så står vi här och tar emot dem med öppna armar.

Hon menar att man, i väntan på att norska gränsen ska öppna, marknadsför sig mot det svenska klientelet.

– Vi har en del folk här. Det är mycket bybor som kommer hit och äter och fikar på vardagar och på helgerna kommer barnfamiljerna från hela kommunen.

Henrik Weile, butikschef på den stora Coop-butiken inne i köpcentret Fjellhandeln i Storlien, sade i slutet på förra veckan till ÖP att han inte heller tror att den svenska gränsöppningen kommer ge någon effekt på handeln i Storlien.

– Sverige är fortfarande listat som ett rött land för norrmännen. Det som nu är intressant är att se om, och i så fall när, det kommer ett norskt coronapass som möjliggör för de norska medborgarna att komma över gränsen och sedan kunna åka tillbaka och slippa karantän, sade han då.

Men att den svenska gränspolisen nu fått lämna gränsen mot Norge, vilket varit ett ganska resurskrävande arbete, innebär att de nu kan återgå till mer ordinarie arbetsuppgifter – som allt från förebyggande brottsbekämpning till brottsutredningar och trafikkontroller.

– Mycket av det förebyggande arbetet har blivit lidande under den här tiden, sade Pontus Fälldin, polismästare och kommenderingschef för den särskilda händelsen att bevaka gränsen i polisregion Nord, till ÖP i fredags.

Läs även: Coop-chefen i Storlien om att Sverige öppnar gränsen: ”Det här förändrar ingenting”

Läs även: Efter slopade inreseförbudet – svenska polisen avslutar gränsbevakningen

Läs även: Inreseförbudet till Sverige hävs för de nordiska länderna – fritt fram för norrmännen från och med nästa vecka