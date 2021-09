Frida Demervall: Därför bör du rösta i kyrkovalet

För många är det ett val som passerar relativt obemärkt förbi. Inga större politiska debatter eller specialinsatta program dominerar media, på sin höjd görs det kanske en pliktskyldig sammanställning av vilka de aktuella kandidaterna är. I det sociala flödet dyker det kanske upp en och annan som annonserar sin kandidatur, men i det stora hela dränks valet i bruset av allt annat och försvinner bort från vår radar.

Sverigedemokraternas mobilisering och risken för deras maktövertagande fick många att vakna till 2017. Ändå uppgick valdeltagandet inte ens till 20 procent. 19,08 procent och den högsta siffran sedan 1934 blev resultatet.

Det vore nog bra för kyrkans långsiktiga välmående om partipolitiken inte längre var med och styrde

Det notoriskt låga valdeltagandet och risken för att partier med diametralt skilda värderingar, från dem vi förknippar med svenska kyrkan, borde vara skäl nog för att helt och hållet separera kyrkan från den sekulära partipolitiken. Det är nu över två decennier sedan Svenska kyrkan upphörde att vara statskyrka och det vore nog bra för kyrkans långsiktiga välmående om partipolitiken inte längre var med och styrde.

Min åsikt är på inget sätt ny, för om det är någon fråga som vi förknippar med kyrkovalet, så är det just den om att separera kyrkan från staten. Men oavsett vad jag och andra tyckare har för åsikter om sekulära politiska partiers inblandning, så håller Svenska kyrkan demokratiska val.

Och om det är något vi har lärt oss under senare år så är det hur skör demokratin kan vara. Det amerikanska valet 2021 som slutade med stormningen av Kapitolium är kanske det tydligaste exemplet på hur lätt demokratiska system kan ifrågasättas och undermineras.

För de lokala församlingarna kan det exempelvis handla om frågor om samarbete med lokala flyktingboenden

Demokrati är inget vi kan ta för givet, det är något som vi måste fortsätta att kämpa för. De som ges makten över kyrkan kommer att ha ett stort inflytande över hur kyrkans verksamhet ska styras och vad som ska erbjudas de nära 6 miljoner medlemmarna. Det är ingen liten sak. För de lokala församlingarna kan det exempelvis handla om frågor som rör samarbete med lokala flyktingboenden, stöd till utsatta barn, eller om det ska satsas för att utöka möjligheten till hembesök för äldre och sjuka.

Vilka som hamnar på de 19 400 förtroendeuppdragen som ska tillsättas efter valet den 19 september spelar en stor roll för vilken verksamhet kyrkan ska bedriva framöver.

Att inte vara insatt eller intresserad är inte en godtagbar ursäkt för att inte delta. "The world is run by those who show up" är ett uttryck som lite slarvigt kan översattas till att "världen styrs av dem som dyker upp". Och så är det i mångt och mycket, om du har turen att leva i en demokrati.

Så för er som fyllt 16 år och är medlemmar i Svenska kyrkan, läs på och dyk upp. Gör era röster hörda och ta aldrig någonsin era demokratiska rättigheter för givna. Ni har makten att göra skillnad, använd den.