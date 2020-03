Frida Demervall: Håll avståndet men behåll kontakten –ensamhet dödar också

Här om dagen besökte jag ett av de populäraste lunchställena i stan, för att köpa hämtmat och fikabröd. På den annars knökfulla restaurangen satt nu två par och åt lunch, i var sin ände av restauranglokalen. Vid kassan fanns en skylt uppsatt bredvid en handspritsflaska, "Sprita gärna!!! Älska på avstånd" löd budskapet.

Vi alla uppmanas nu till social distansering, på goda grunder ska tilläggas. Folkmyller och trånga miljöer möjliggör smittspridningen av covid-19 och vi måste alla ta vårt ansvar för att förhindra detta.

Statusuppdateringar i sociala medier om gruppaktiviteter eller resande blir snabbt föremål för arga kommentarer. Och människan som är ett socialt flockdjur försöker anpassa sig. Vi jobbar hemifrån, vi undviker kollektivtrafik, vi avbokar resor och vi umgås betydligt mindre med varandra.

Men i ensamheten finns det också en fara som vi måste vara uppmärksamma på. Vi är i grunden sociala djur och ensamhet är en stor riskfaktor för vår hälsa. På 1177 kan man läsa att "Social isolering anses vara dubbelt så farlig som fetma, mindre hälsosamt än att inte träna och lika skadligt för hälsan som alkoholism eller att röka 15 cigaretter per dag. Ensamheten innebär en ökad risk för att utveckla hjärt- kärlsjukdomar, stroke och demens. Risken ökar också för psykiska problem."

För ett par år sedan tillsatte Storbritannien, som första land i välden, en ensamhetsminister. Då pratades det där om en ensamhetsepidemi. Men nu i och med coronaviruset, kan man nog hävda att vi har en ensamhetspandemi.

Även om det för många är en temporär isolering, så kan den innebära stort lidande och faktiskt resultera i allvarliga fysiska åkommor.

Vi blir alla påverkade av ensamheten, men det finns de som påverkas än mer, vars risk att drabbas av negativa konsekvenser är än mer påtaglig.

Jag pratar om alla dem som redan lever ensamma, det vill säga utan familj. Som ofrivilligt blir mer eller mindre isolerade när jobb och socialt umgänge uteblir. Och jag pratar såklart om alla dem som är äldre, som inte kan ta sig ut och som inte kan ta emot besök på grund av att de tillhör riskgruppen.

Vi bör alltid försöka tänka på våra medmänniskor och avhjälpa ensamhet om vi kan. Men just nu är det kanske ännu viktigare än annars att vi alla funderar på hur vi kan bidra till att minska ensamheten. Så se till att ringa det där samtalet, skriv ett brev, skicka blommor, skriv en vänlig kommentar i sociala medier eller boka in en fika via videosamtal. Att ge kärlek på distans och bryta ensamheten kan vara livsavgörande.