Frida Demervall: Påskens ursprunglig betydelse – stäng dörren och låt dödsängeln passera förbi

Påsk eller pesach, som är det hebreiska ursprungsordet, betyder passera förbi. Enligt det gamla testamentet härstammar påskfirandet från en händelse där den judiska befolkningen i Egypten strök lammblod på sina stängda dörrar, i syfte att få en dödsängel att passera förbi deras hus och inte komma in.

Och även om det inte är så sannolikt att vi smetar in våra dörrar i lammblod idag, så kan jag ändå inte låta bli att slås av den symboliska likheten mellan den allra första påsken och den påsk vi nu går in för att fira. Vi stänger våra dörrar i syfte att hålla en "dödsängel", eller i det här fallet, ett virus, ute.

Jag kan hålla med om att det hade vare trevligare att fira en Påsk med vänner, familj och traditionsenlig magont till följd av en överkonsumtion av sill, korv och godis. Men så blir det inte i år. I år blir det istället som ungdomen säger "Old School", riktigt "Old School" i biblisk bemärkelse. Vi stänger våra dörrar och håller oss inne, i syfte att hålla döden ute.

Men för att inte deppa ner oss totalt i denna liknelse, så vill ja ändå poängtera att vi i alla fall ska vara glada över att vi inte levde på 1500- talet f.k., då den ursprungliga Påsken uppkom.

Vi står visserligen mitt uppe i en pandemi och begynnande världskris, men vår Påsk har ändå många fördelar på sin sida om man jämför med den ursprungliga påsken. Vi har senapssill, marsipanägg och prinskorv, och utöver det vetenskap, medicinskt kunnande och kommunikationsmöjlighet. Det gör att vi kommer att kunna besegra det här viruset, även om det kommer att kunna ta tid.

Påsken ¨är en högtid som firas av många världen över och det är en högtid med mångåriga traditioner som har vävts in från olika kulturer under tusentals år. Det har definitivt funnits bättre påskar, men historiskt sett så har det även funnits värre påskar. Just denna Påsk umgås vi inte med varandra, vi stänger dörren i syfte att få detta virus att pesach. Men med eller utan släktkalas så kommer Påsken att överleva, och även det här kommer till slut att passera förbi.