Frida säljer digital träning: ”Latmasken är vår största konkurrent”

Sedan starten 2015 gick tillväxten för Mymowo långsammare än önskat.

– Det har varit fyra tuffa år. Det har känts som att vi hela tiden har fått förklara att hemmaträning duger lika bra som annan typ av träning, säger Frida Stein.

Bygget av den digitala plattformen, skapandet av innehållet och utvecklingen av appen har kostat miljontals kronor. Under de fyra första verksamhetsåren har Mymowo gjort årliga förluster på 2–3 miljoner kronor samtidigt som årsomsättningen legat på under 2 miljoner kronor. Arbetet med att få in investeringar från riskkapitalbolag har tagit tid och energi.

– Jag har hela tiden trott på produkten och varit säker på att den kommer att ta fart. Dessutom ville jag bevisa för mig själv att det här ska gå.

Efter tio år som gymägare kände Frida att det var dags för en ny utmaning. Under hennes medverkan i det rikstäckande styrelsenätverket Styrelsekraft var Mattias Rosberg, vd för den digitala byrån Adeprimo, hennes mentor.

– Det var en klockren matchning, säger Frida.

Idén till den digitala träningstjänsten föddes. År 2014 sålde Frida sina andelar i gymmet Fristilen för att året därpå bilda ett bolag ihop med Mattias.

Arbetet med Mymowo tog fart.

Med en prenumeration på Mymowo kan användarna träna hemma i vardagsrummet eller på resande fot. Passen är 5–30 minuter och uppdelade i styrka, kondition och rörlighet. Bland instruktörerna finns en rad svenska träningsprofiler, som Blossom Tainton, Tobias Karlsson, Carin da Silva, Martin Lidberg och Cecilia Ehrling Danermark.

När Susan Lanefelt, gympingledaren från teveprogrammet Sköna söndag, anslöt sig till teamet kändes det som att cirkeln var sluten.

– Jag är uppvuxen med att mamma tränade framför teven till Susan Lanefelt på åttiotalet. Det här är vardagsrumsträning i 2020-årstappning.

För att påskynda tillväxten utvecklade företaget en app. Det tre månader långa utvecklingsarbetet var klart i mars i år och första april lanserades en sedan länge planerad marknadsföringskampanj för att öka synligheten nationellt. Två veckor före kampanjlanseringen stängde kedjan Sats alla sina gym.

– Det är magiskt att vi plötsligt fick så många medlemmar.

I spåren av coronautbrottet ökade medlemmarna med 80 procent.

Även om Frida saknar kundmötet under en gruppträning så ser hon en tjusning i den insyn i människors beteenden som den digitala träningsvärlden ger. Efter att vårens coronarestriktioner infördes ökade googlesökningen ”träna hemma” med 600 procent.

Precis som medlemmarna blev fler i april och maj, så ökade medlemsantalet åter i oktober.

– När restriktionerna pågår under en lång tid sker det en beteendeförändring.

Den ursprungliga affärsidén var att glesbygdsmänniskor som inte har tillgång till träningsanläggningar skulle prenumerera på den digitala träningstjänsten. Med facit i hand är det i Stockholm, Göteborg och Malmö som användarna är flest.

Av medlemmarna är 70 procent kvinnor och 30 procent män. Att andelen män ökat sedan coronautbrottet förklarar Frida med att gymmen ifrågasatts under pandemin.

– Egentligen tycker jag att gymmen fått en oförtjänt dålig stämpel. Sett till folkhälsan är det superviktigt att gymmen håller öppet. Distansarbetet gör att rörelsen minskar när promenaden till bussen och stegen till kaffemaskinen försvinner.

Det som driver Frida i arbetet med den digitala träningstjänsten är att hjälpa människor till mer rörelse i vardagen för att i förlängningen bidra till ett friskare samhälle. I den digitala världen når hon ut till fler än hon gjorde på de två gymmen i Östersund och Krokom.

I slutet av nästa år och under 2022 är siktet inställt på en lansering runt om i Norden.

– Tekniskt sett kan Mymowo bli hur stort som helst. Hemmaträningen är bara i sin linda.

För att ge hemmaträning mer synlighet välkomnar Frida att fler företag satsar på digital träning.

– Än så länge har vi ett försprång. Latmasken är vår största konkurrent.

Just nu kämpar Frida för att få till en momsändring. Medan gymmen har sex procent moms är det 25 procent moms för den digitala träningen.

– Med en moms på sex procent skulle vi göra vinst och kunna anställa fler.

I dag har bolaget fyra anställda.

Trots ett ökat medlemsantal är det förlustsiffror också i år. Satsningar på marknadsföring och varumärkesbygge gör att prognosen visar förlustsiffror även nästa år.

Diplomen och utmärkelserna har duggat tätt under året som gått. På Guldgalan korades Mymowo till Årets marknadsförare och nyligen nominerade DI Digital Frida till en av de 20 som tävlade om titeln Årets kvinnliga grundare av ett techbolag.

– Det kändes häftigt att vara nominerad! Men succé kallar jag det här först när människors hälsa är under kontroll.