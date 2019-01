Erika Kinsey visar fin form – Sverigeetta i längdhopp efter nytt personbästa

För en dryg vecka sedan noterade Erika Kinsey 1.90 i höjd i årets första tävling i Lexington, Kentucky. Under fredagen ställde hon upp i både längd och höjd under en lokal tävling i Youngstown, Ohio. Där slog hon till med personbästa i länghoppet när hon hoppade 6.35, vilket är sju centimeter längre än hennes personbästa utomhus i godkänd vind. Hoppet tar dessutom Kinsey in som tia på listan över de svenska längdhopparna med bäst resultat inomhus.

I höjdtävlingen tog hon sig sedan felfritt över fyra höjder upp till 1,85 innan det blev stopp på 1,91.

Tävlingen fungerade som ett sista formtest för Kinsey innan hon reser över till Europa för fortsatt tävlande.