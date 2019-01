Jämtkraft går i bräschen för unikt klimatprojekt: Satsar på biobränsle i flygplan mot Arlanda och Bromma

– Klimatfrågan är otroligt viktig. Transportbranschen måste därför ställas om. Just nu finns en risk att flyget skambeläggs. Det är inte bra för vår besöksnäring, för näringslivet och för den regionala utvecklingen. Vi ska inte sluta flyga, men måste tänka mer på klimatet, säger Jämtkrafts vd Erik Brandsma, som är en av initiativtagarna.

Jämtkraft har därför bokat upp möjligheten att köpa in 100 ton av alternativt bränsle, så kallad biojet. Tjugo ton kan Jämtkraft tänka sig köpa för egen del. Resten hoppas Erik Brandsma att andra företag i länet intresserar sig för.

Att det här projektet iscensätts lagom till både alpina VM och VM i skidskytte är knappast någon tillfällighet. All draghjälp som går att få är förstås positiv reklam.

– Biojet är dyrare än det flygbränsle som branschen använder idag. Men någonstans måste en förändring av flygets stora utsläpp ske. Vi vill därför öka efterfrågan av fossilfritt bränsle. För att stimulera marknaden. Få dem att ta aktiva steg mot att tänka mer på klimatet, säger Jämtkrafts vd.

Idag onsdag möts ett antal representanter i projektet för ett första möte. Flygplatsägaren Swedavia, Skistar, Jämtkraft och några fler, ska diskutera planerna.

Men ett brev har redan gått ut till ett 140-tal företagare inom Samling Näringsliv i Jämtlands län. Förhoppningen är att Jämtkraft får med sig även andra näringsidkare att göra samma sak. Köpa en kvantitet biobränsle precis som Jämtkraft gör och slå ett slag för miljön.

– Initiativet är väldigt positivt, tycker chefen på Åre/Östersunds flygplats. Det går i linje med vad vi inom Swedavia har som mål till 2025. Att då ha fem procent biobränsle i flygplanens tankar längs alla våra trafikerade rutter, säger Peter Fahlén.

Den uppskattade totala klimatpåverkan från svenska befolkningens flygresor 2017 var cirka 10 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Detta motsvarade då utsläppen från all bilkörning i Sverige, enligt en uppgift publicerad på Naturvårdsverkets hemsida. Då torde detta dock omfatta både in- och utrikes resor.

– Vi vill göra vår insats för att komma till rätta med klimatpåverkan. Sända ett positivt signalvärde utåt och få igång en diskussion kring flygets framtid, menar Erik Brandsma.

Han ser framför sig en vändning där även flygbranschen själva tar aktiv del av en omställning.

– Plus att en grön skatteväxling via statens medverkan skulle kunna vara ytterligare en stimulans för att snabba på en utveckling åt rätt håll.

Flygandet från Åre/Östersund gick under fjolåret ner med 3,6 procent, vilket motsvarar 18 997 passagerare.

– Bakom den statistiken döljer sig många anledningar. Vi fick en flygskatt. Klimatdebatten gjorde sitt, plus att företag ändrade sin policy för resor. Vi såg också att det stora intresset för ÖFK under hösten 2017 påverkade flygresandet positivt. Under november-december 2018 tappade vi dock tillresande skidskyttar. Det gjorde sitt för siffrorna. Nu kommer tävlingarna i mars istället, men det här har inverkat på resestatistiken för fjolåret, konstaterar Peter Fahlén.

Merkostnaden för att köpa biojet jämfört med fossilt flygbränsle är cirka 25 000 kronor per ton, vilket motsvarar 22,70 kronor kilot.

– Det blir cirka 500 000 kronor dyrare för oss att köpa 20 ton biojet. Den merkostnaden kan vi naturligtvis inte ta år efter år, men vi är beredda att göra det som en engångsinsats. Får vi med oss andra länsföretagare ökar det förstås kraften i det här klimatprojektet, hoppas Erik Brandsma.

Nu blir tankningen av biobränsle inte en rent fossilfri klimatåtgärd. Biojet bestående av frityrolja och biomassa, blandas ut med det övriga flygbränslet.

– Men vi får ner utsläppsmängderna kraftigt, vilket är det viktiga. Plus att diskussionen om klimatvänligt flygbränsle tar fart, hoppas både Peter Fahlén och Erik Brandsma.

Fakta klimatprojektet

Den biojet som är aktuell för inköp tillverkas av Neste i Finland. Den är gjord av 100 procent förnybart råmaterial – ingen palmolja eller restprodukter av palmolja. Bränslet kan dock endast uppnå cirka 80 procent växthusgasreduktion ur ett livscykelperspektiv. Jämtkraft kommer att få spårbarhetsintyg på det aktuella bränslet.